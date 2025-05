Het had niet veel gescheeld of Carlos Sainz had de oproep vanuit Williams voor een vroege pitstop in Imola naast zich neergelegd. De Spanjaard werd verrast door het ‘bevel’, en denkt dat hij daardoor uiteindelijk niet hoger kon komen dan een achtste finishplaats. Sainz baalt vooral van de miscommunicatie eromheen, omdat het de tweede race op rij is waar de coureur en het team niet op één lijn zitten.

Terwijl teamgenoot Alexander Albon voorin in het veld met Charles Leclerc vocht, ging de race in Imola voor Carlos Sainz een stuk minder. De Spanjaard kwam niet hoger dan een achtste plek, terwijl hij als zesde aan de Grand Prix begon. Sainz kwalificeerde hoger dan beide Ferrari-coureurs, het team waar de Madrileen eind vorig jaar werd vervangen door Lewis Hamilton, maar moest toezien hoe diezelfde Hamilton wel naar plek vier kon rijden. En dat terwijl de Williams-bolide sneller was dan zowel de Scuderia als Mercedes op het Italiaanse circuit.

Sainz verrast

Williams besloot hun twee coureurs op verschillende strategieën te zetten in Italië. Tijdens de race zelf al liet Sainz weten dat de strategie voor Albon de juiste was, en trok hij het besluit om hem in ronde 11 al een pitstop te laten maken in twijfel. “Als ik heel eerlijk ben, was het nooit de bedoeling om zo vroeg te pitten”, vertelt Sainz achteraf. “Er was geen waarschuwing van iemand die zei dat we dit gingen doen. Dus toen de oproep kwam, was ik bijna geneigd om niet naar binnen te gaan en zo niet te gehoorzamen.”

Uiteindelijk besloot de Williams-coureur om toch gehoor te geven, en dook hij de pitstraat in. “Tegelijkertijd ben ik een teamspeler en het is duidelijk dat het team meer informatie heeft dan ik, dus ik volgde het bevel op voor het geval er iets gebeurde wat ik niet kon zien”, vervolgt Sainz. Dat laatste bleek echter niet het geval. “Het klopt dat bij iedereen op dat moment de banden aan het degraderen waren, maar normaal gesproken gaan ze altijd door een fase waarin ze heel slecht aanvoelen en daarna herstellen ze zich. Dus het kwam zeker als een verrassing.”

Tweede miscommunicatie op rij

Sainz viel na de pitstop terug naar de vijftiende plek. Hoewel de Spanjaard een goede inhaalrace kon rijden, baalt hij ervan dat dit de tweede miscommunicatie op rij is met zijn nieuwe werkgever. In Miami vertelde Williams dat teamgenoot Albon Sainz niet zou inhalen, terwijl de Britse Thai dat uiteindelijk toch deed. “Het is duidelijk dat we de manier waarop we communiceren moeten verbeteren, de manier waarop we elkaar begrijpen op zondag, want dat is altijd een sterk punt van mij geweest dat ik met het team moet opbouwen.”

