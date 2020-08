Sainz blij met nieuwe krachtbron: ‘Koelingsproblemen zijn opgelost’

Carlos Sainz is McLaren dankbaar voor het vervroegd vervangen van zijn krachtbron. De Spanjaard zegt dat het de juiste keuze is geweest omdat de vorige motor last had van koelingsproblemen en daardoor ook minder goed presteerde en die problemen zijn nu opgelost.

Vorige week gaf Sainz aan dat er koelingsproblemen waren met zijn Renault-krachtbron, waarop het team besloot om de Spanjaard van een nieuwe motor te voorzien om te kijken of daarmee de problemen verholpen zouden worden. Sainz kwalificeerde zich gisteren op de zevende plek en was teamgenoot Lando Norris te snel af. Sainz was na afloop te spreken over zijn nieuwe krachtbron.

“Het was absoluut een goede verandering”, zegt Sainz. “Ik wil het team en iedereen die bij deze beslissing betrokken was bedanken, want het was geen gemakkelijke beslissing om de krachtbron één race naar voren te brengen. We waren van plan om deze in Spa te gebruiken, maar uiteindelijk besloten we hem hier te gebruiken omdat de andere motor problemen met de koeling veroorzaakte, maar ook wat problemen qua prestaties.”

“Daarom denk ik dat we de juiste verandering hebben doorgevoerd”, vervolgt hij. “We hebben er goed aan gedaan om het hier al te vervangen en sinds de laatste vrije training hebben we beter kunnen presteren en de koelingsproblemen zijn opgelost. Dus ik ben blij met deze verandering en om eerlijk te zijn ben ik opgelucht, want we hebben er de laatste tijd veel hoofdpijn van gekregen”, aldus Sainz.