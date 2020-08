Preview: Banden Battle II, wat zijn de varianten voor Max Verstappen in het schaakspel tegen Mercedes?

Alle ogen zijn weer gericht op de banden van Max Verstappen. Hij heeft voor de race vandaag niet gekozen voor een andere startband dan Mercedes maar zou gezien de longruns een goede kans moeten maken om het Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moeilijk te maken. Wat zijn de storylines van deze warme editie Grand Prix van Spanje?

Het was smooth sailing voor Mercedes in de kwalificatie. Al het hele weekend zijn Lewis Hamilton en Valtteri Bottas veruit het snelste van allemaal, één geslaagde run volstond in Q3 voor de Mercedes-mannen maar dat wil nog niet zeggen dat het vandaag een gedane zaak zal zijn. Verstappen heeft zich neergelegd bij het feit dat de kwalificatie in 2020 een Mercedes-aangelegenheid is, ook wellicht zonder party mode. Maar zijn longruns op vrijdag stemden hoopvol.

In de tweede vrije training, traditioneel de racepace-training, was Verstappen het snelst in zijn runs op de gele mediums. Op rood, de band waar ook iedereen op zal starten, was Mercedes iets sneller. Dat betekent dat Verstappen in de openingsfase de schade zal willen beperken, maar volgen is lastig op dit circuit laat staan inhalen. Een coup bij de start is het eerste plan, hij zal op de een of andere manier de druk op Mercedes willen verhogen.

Vraag is wat daarna gebeurt, Verstappen heeft geen run op de harde band gedaan vrijdag. Bottas deed dat wel en klaagde net als enkele andere coureurs over de grip. Heeft Red Bull een truc in de mouw? Of kan het met het tempo op mediums al genoeg angst zaaien bij Mercedes.

‘Max is favoriet’ – Toto Wolff

“Ik hoop dat we in de buurt kunnen zitten in de race. Vrijdag leken de langere stints niet zo slecht, maar morgen is natuurlijk weer een andere dag dus we zullen het zien”, aldus de Nederlander na de kwalificatie. “Maar de slijtage was goed, de auto was in balans dus daar was ik erg blij mee.“ Mercedes-baas Toto Wolff schoof Verstappen alweer gretig in de favorietenrol. “Ik geloof dan dat Red Bull dit soort warme omstandigheden goed in de vingers heeft. Hopelijk kunnen we het Max dan ook moeilijk maken. Op basis van de long runs van vrijdag, moet Max als favoriet gezien worden.”

Lees ook: Hamilton verovert poleposition voor Spaanse GP, Verstappen derde

Wat natuurlijk ook een factor kan zijn is de onderlinge Mercedes-strijd. Valtteri Bottas leek op weg te zijn naar de pole maar kwam 0,059 tekort op zijn teamgenoot. De Fin stond er ook wat beteuterd bij na afloop, wéér niet. Bottas wil vechten om de titel en wil niet nóg meer averij oplopen, risico nemen zit niet bepaald in zijn DNA maar met 34 punten achterstand op Hamilton zou je kunnen stellen dat Bottas wel iets moet gaan ondernemen. Een harde(re) Mercedes-strijd zou Verstappen ook in de kaart kunnen spelen.

Comback Perez

Wie zeker getergd aan de start zal staan vandaag is Sergio Perez. De Mexicaan moest de twee races in Engeland op tv kijken na zijn positieve test maar keerde sterk terug. Hij vond dat met name saai, vooral de eerste race. Voor podiumaspiraties lijken de Racing Points afhankelijk van malheur in de top 3, qua racepace op de soft was Perez ruim een halve seconde langzamer dan Verstappen. “We lijken niet de snelheid te hebben om de Red Bull te verslaan, maar wie weet wat mogelijk is als we bij de start voor de Red Bulls geraken”, aldus een strijdlustige Pérez.

Lees ook: Verstappen tevreden met P3: ‘Heb een abonnement op de derde plek dit weekend!’

Achter de roze brigade staat Alex Albon die zijn beste kwalificatie kende sinds de eerste race in Oostenrijk. Hij was liefst acht tienden langzamer dan Verstappen maar zou hij vanaf deze positie zijn teamgenoot van ruggensteun kunnen voorzien? “Ik moest voortdurend over het randje gaan. Maar p6 is redelijk goed. Het doel was om een betere startpositie te bemachtigen, omdat inhalen op deze baan heel moeilijk is. Maar ik ben dus niet helemaal tevreden.” Feit blijft dat Albon eens een keer aan de goede kant van de streep stond, achter hem eindigden 4 coureurs (Sainz, Norris, Leclerc en Gasly) binnen een tiende.

Ferrari dolende

Sebastian Vettel kreeg voor dit weekend een nieuw chassis aangemeten. De Duitser was vrijdag nog zoekende maar noemde zijn kwalificatie (derde keer dit seizoen 11e) zijn beste sessie van het weekend. Hij miste Q3 overigens op 0.002 seconde. “Ik voelde me niet comfortabel. Het werd gedurende de kwalificatie wel beter, maar het mocht niet baten. Het zit allemaal dicht op elkaar. Ik probeer positief te blijven en we gaan zien hoe het morgen gaat”, aldus de Duitser.



Zijn teamgenoot Charles liep ook weer flink te foeteren op de SF1000. “Ik worstelde enorm met de voorkant vandaag. We moeten gaan onderzoeken waarom we hier last van hadden. Vandaag was gewoon slecht. Hopelijk gaat het morgen beter.”

De start van de race is om 15.10 uur.

En verder

… Maakte Pierre Gasly indruk in Q2 met een mooie ronde op de valreep. De Fransman steek in goede vorm en denkt de gemiste punten van vorige week goed te kunnen maken met een goede strategie. “Op Silverstone hebben we onze kans gemist, dus hopelijk kunnen we dit keer wel veel punten pakken.”

… Daniel Ricciardo miste die tiende die Albon bijvoorbeeld wel had. En dat is zonde want in de longruns zag de Renault er sterk uit. “Ik dacht echt dat we er dichterbij zouden zitten. Zeker na vrijdag, wat een goede dag was. Drie honderdsten sneller en we hadden Q3 wel gehaald.”

… Kimi Räikkönen (P14) kende naar eigen zeggen de eerste positieve dag van het jaar. “Ik kon meer doen wat ik wilde, we hadden de snelheid. We hebben het hele jaar door verschillende dingen geprobeerd en uiteindelijk iets gevonden. Het is jammer dat we in Q2 geen nieuwe set van de zachte banden hadden, want ik denk dat we Q3 hadden kunnen halen”, aldus de Fin.

… Esteban Ocon werd (zelf rijdende op softs) verslagen door diezelfde Kimi Räikkönen. De Fransman had een ongelukkige voorbereiding toen hij aan het slot van VT3 betrokken was bij een opmerkelijke crash. “De auto was flink beschadigd. De jongens hebben het dus goed gedaan om hem te repareren. Minder positief is dat we Q3 niet hebben gehaald.”

… Verraste Haas vrijdag zichzelf met twee auto’s in de top 10, Romain Grosjean had geen idee waar dat vandaan kwam. Daar waren ze zaterdag ook niet achter want Grosjean en Kevin Magnussen stonden ‘gewoon’ weer op P16 en 17.

… Geen Q2 voor George Russell: “Het circuit zou de auto beter moeten liggen. Maar we worstelden, zeker gisteren. Dus eigenlijk ben ik best wel tevreden, ook kijkend waar Haas gisteren stond in vergelijking met ons. We hebben er denk ik meer uitgehaald dan er eigenlijk inzat.”