Mercedes-teambaas Wolff: ‘Verstappen de favoriet voor GP van Spanje’

Niet de Mercedes-coureurs op de eerste startrij, maar Max Verstappen op plek drie is zondagmiddag de favoriet voor de Grand Prix van Spanje. Dat stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Een wat opmerkelijke voorspelling van de Oostenrijker in gesprek met onder meer FORMULE 1, met Mercedes’ Lewis Hamilton die in de kwalificatie zeven tienden sneller was dan Verstappen. Waarom Wolff hem dan toch doet? Vanwege de situatie met de banden en Verstappens snelle long runs (racesimulaties, red.) op vrijdag.

“Als je naar de omstandigheden kijkt, dan is een overeenkomst tussen Silverstone en Barcelona het weer, en dat het heet is”, zegt Wolff. “De circuits zijn echter heel anders. Wij verwachten daarom niet dezelfde blaarvorming als in Silverstone, maar wel meer slijtage en oververhitting van de banden.”

Bandenfluisteraars Verstappen en Red Bull

Op Silverstone won Verstappen daarbij afgelopen zondag niet alleen, hij had de race ook onder controle terwijl de Mercedes-coureurs met hun banden – en zodoende hun tempo – worstelden. “Ik geloof dan ook dat Red Bull dit soort omstandigheden goed in de vingers heeft”, erkent Wolff.

Dat gezegd hebbende, heeft Mercedes volgens hem hard gewerkt aan hoe de auto’s omspringen met de banden. “Hopelijk kunnen we het Max dan ook moeilijk maken”, klinkt het alsnog wat voorzichtig. Want: “Op basis van de long runs van vrijdag, moet Max als favoriet gezien worden.”

