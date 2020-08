Hamilton blij met pole: ‘Maar morgen is de dag’

Lewis Hamilton begint morgen de Spaanse Grand Prix vanaf de eerste startplaats. De zesvoudig wereldkampioen pakte zijn vijfde pole in Barcelona, maar echt makkelijk was het niet volgens de Brit. Ook is de strijd volgens hem nog niet beslist.

“We hebben het nog nooit zo warm gehad hier in Barcelona”, begint Lewis Hamilton tegen Johnny Herbert na afloop van de kwalificatie. “Het was fysiek ontzettend zwaar. We zijn nog nooit zo snel geweest hier. We worstelen echt met de banden. Daarom rijden we ook zo langzaam in de out-laps”, zegt Hamilton.

“Fysiek is het echt een zware baan. Met name bocht drie en negen zijn zwaar voor je nek, aangezien die vol gas zijn. Ook moet je heel voorzichtig op je gas gaan om zo je banden te beschermen”, aldus Hamilton.

Hamiltons eerste ronde in Q3 was goed genoeg voor zijn 92e pole uit zijn carrière. Toch denkt hij dat het beter had gekund. “Ik kon eigenlijk sneller in de tweede run, maar het lukte niet. Maar gelukkig was de eerste goed genoeg”, zegt de Brit.

Hamilton vreest voor de snelheid van de Red Bulls in de race. “Gisteravond bleef ik tot tien uur op het circuit om samen met het team te kijken, waar we onszelf in kunnen verbeteren, want die Red Bulls zien er echt sterk uit”, sluit hij af.

Valtteri Bottas miste de pole op een haar. De Fin was dus ook niet helemaal tevreden. “Ik wist dat het gat heel erg klein zou worden. De hele dag heb ik tijd verloren in de laatste sector, ook al werd het steeds iets beter. Sector drie was gewoon niet goed genoeg”, zegt Valtteri Bottas.

Toch denkt de Fin dat hij morgen nog kan winnen. “De start wordt de beste mogelijkheid om Hamilton in te halen. Mijn long runs waren goed. Ik heb dus gewoon een kans morgen. Ik probeer de race te leiden na bocht één”, sluit de Fin af.

