Norris: ‘Q3 niet verwacht na gisteren’

Lando Norris heeft zich voor de zesde keer dit seizoen in de top 10 weten te kwalificeren. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya stootte Brit deze keer ‘onverwacht’ door naar de laatste fase van de kwalificatie, waar hij naar eigen zeggen beter dan startplek 8 had kunnen doen. “Ik had hoger kunnen staan, maar het is wat het is.”

Lando Norris bereikte dit seizoen elke keer Q3 en dat is in Spanje niet anders. Toch stootte Norris maar nipt door in Q2, waar het gat naar Sebastian Vettel twee duizendsten van een seconde bedroeg. “Alweer Q3 halen hadden we na gisteren niet zomaar verwacht”, vertelt Norris voor de camera’s van Sky Sports. “Het was zeker nipt in Q2, maar gelukkig hebben we gisterenavond wat extra snelheid gevonden.”

Norris start morgen vanaf P8 op de vierde startrij. Toch was een betere startplek mogelijk geweest volgens de McLaren-coureur. “In mijn snelste rondje blokkeerde ik een wiel in bocht 10. Ik ben een beetje gefrustreerd, want zo’n klein foutje komt ons duur te staan.” Norris moest uiteindelijk 0,055 toegeven op Alex Albon op P6. “We hadden dus hoger kunnen staan, maar het is nu zo.”

Lando Norris moet in Barcelona pas voor de tweede keer dit seizoen teamgenoot Carlos Sainz voor zich dulden in de kwalificatie. De Spanjaard heeft dit weekend dan ook een voordeel, grapt de Britse jongeling. “Carlos heeft een thuisvoordeel”, lacht Norris. “Carlos is al het hele weekend snel, dus het is wat het is”, besluit de Brit.

