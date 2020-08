Sergio Pérez: ‘Geen makkelijke kwalificatie, maar tevreden met mijn comeback’

Sergio Pérez en Lance Stroll zijn tevreden met de prestatie van Racing Point tijdens de kwalificatie voor de Spaanse GP. De Mexicaan start morgen vanaf P4, zijn teamgenoot een plekje verder naar achter. Pérez, die de afgelopen twee GP-weekends miste door zijn coronabesmetting, spreekt van een goede ‘comeback’.

Sergio Pérez blikt tevreden terug op zijn eerste kwalificatie nadat hij door positieve coronatesten gedwongen werd om twee GP’s vanaf de zijlijn toe te kijken. De Mexicaan start morgen vanaf plek 4 naast Max Verstappen op de tweede startrij. “Ik ben tevreden over mijn comeback. Door de wind en de warmte was het geen makkelijke sessie, het waren zeker geen eenvoudige omstandigheden om in te kwalificeren, maar dit is een goed resultaat voor het team”, vertelt hij Sky Sports.

“Mijn rondje voelde goed,” gaat Pérez verder, “al ben je constant bezig met het managen van de banden, zelfs in de kwalificatie. Het is moeilijk om de band in een goede staat aan de start van je rondje te krijgen.” Voor de race durft de Mexicaan naar voor te kijken. “Misschien kan ik in deze omstandigheden voorbij Max (Verstappen, red.) geraken. We lijken niet de snelheid te hebben om de Red Bull te verslaan, maar wie weet wat mogelijk is als we bij de start voor de Red Bull geraken”, zegt Pérez.

Op vlak van strategie durft de Racing Point-coureur geen voorspellingen te doen. “Er is weinig marge voor een éénstopper. Veel zal afhangen van de openingsronde en de wind, dus de strategie voor morgen ligt helemaal open. De strategie blijft een vraagteken, dus het zal zeker een interessante race zijn”, voorspelt Pérez.

Stroll: ‘Iets meer was mogelijk’

Ook teamgenoot Lance Stroll blikt tevreden terug op de kwalificatie. “Het was een goede kwalificatie voor ons, veel meer zat er niet in”, bekent de Canadees. “De Red Bull had de bovenhand, dus ik moet blij zijn met vijfde plaats. Er was iets meer mogelijk, want ik heb een klein foutje gemaakt, maar dat is kwalificatie”, beseft Stroll.

“De vijfde plek is een goede plek om morgen te strijden”, zegt Stroll, die in tegenstelling tot zijn teamgenoot wel naar achter kijkt. “Ik verwacht met Albon achter ons te strijden. Het wordt een warme race, dus dat zal een uitdaging vormen”, besluit de Racing Point-coureur.