Ricciardo: ‘Had graag die extra tiende gevonden om verder vooraan te staan’

Daniel Ricciardo had op meer dan de dertiende startplek gehoopt voor de Grand Prix van Spanje, en had graag de extra tiende gevonden waarmee hij wél om een plaatsje bij de eerste tien had kunnen vechten. Dit ook omdat inhalen erg lastig is op de baan in Barcelona.

Daarnaast was Ricciardo vrijdagmiddag nog de op drie na snelste man, achter het Mercedes-duo en Max Verstappen. Amper 24 uur later moet hij echter genoegen nemen met de dertiende tijd achter zijn naam. “Ik dacht echt dat we er dichterbij zouden zitten. Zeker na vrijdag, wat een goede dag was”, erkent hij in gesprek met Ziggo Sport.

“Oké, het was niet perfect”, zegt hij over zijn kwalificatie(rondje), maar: “dat was het vrijdag ook niet.” De Renault-coureur kan dan ook niet anders dan concluderen dat ‘de rest meer gevonden heeft’ van vrijdag op zaterdag. “Het was nog wel heel close. Drie honderdsten sneller en we hadden Q3 wel gehaald”, zo haalt hij aan.

“Ik had ook echt graag die extra tiende gevonden waardoor we een stuk verder vooraan op de startopstelling hadden gestaan”, verzucht Ricciardo. De Australiër weet immers dat het niet ideaal is om buiten de top tien te moeten beginnen aan de 66 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya ‘waar inhalen zo moeilijk is’.

Ocon

Renault-teamgenoot Esteban Ocon staat echter nog twee plekken verder naar achter, op P15. Dat de Fransman de kwalificatie haalde, was na zijn opmerkelijke crash aan het eind van VT3 echter al heel wat. “Dat was heel close“, doelt hij, eveneens ten overstaan van Ziggo Sport, op het incident met Kevin Magnussen in de slottraining.

“De auto was flink beschadigd. De jongens hebben het dus goed gedaan om hem te repareren. Minder positief is dat we Q3 niet hebben gehaald.” Wat evenmin positief is, is dat Ocon 5-1 achterstaat op Ricciardo in het kwalificatieduel. “Ik heb zelf wat geworsteld”, geeft hij toe, “tegelijkertijd zien we sinds de tweede race op Silverstone een performance-verschil tussen de auto’s dat we moeten nakijken.”

Dat laatste weerhield Ocon er alsnog niet van in de tweede race op Silverstone van de veertiende naar de achtste plek te rijden. “Of dat morgen weer kan, weet ik niet. We hebben dit jaar echter wel enkele sterke races gereden. Hopelijk kunnen we dus punten pakken.”