Het sterke optreden van Ferrari in Mexico stemt Carlos Sainz vrolijk. De Spanjaard pakte de zesde plek terwijl teamgenoot Charles Leclerc als vijfde over de streep kwam, waardoor het team nu op de derde plek staat bij de constructeurs: “We zijn al drie races op rij sneller dan McLaren.”

“Het was zeker een goede dag”, zegt Sainz tegen Sky Sports na het behalen van de zesde plek in Mexico. “Ik had een beetje een ongelukkige start omdat ik wat tijd verloor vanwege (de crash tussen) Ricciardo en Bottas, vanaf dat moment moest ik Gasly zien bij te halen.”

“Ik kon een goede pace rijden en ik kon wel sneller”, vervolgt Sainz. “Er waren wat teamorders om de strategie te optimaliseren en we deden uiteindelijk ons best. Gasly was erg snel”, geeft de Spanjaard toe. “Ik kon wat langer door op de mediums, waar ik een goede pace mee had en het gaf me de kans om Gasly aan te vallen.” Toch bleek dat een onbegonnen zaak, mede dankzij die start. “Als je zoveel verliest bij de start, dan is dat lastig om nog goed te maken. Ik verloor te veel tijd toen ik Charles voor twintig ronden volgde.”

Het goede resultaat voor Ferrari stemt Sainz uiteindelijk positief, ook voor de strijd om de derde plaats bij de constructeurs. Waar ze voor de race nog tegen een achterstand van 3,5 punten aankeken, staan ze er nu 13,5 voor op McLaren. “We zijn al drie weekenden op rij sneller dan McLaren in de kwalificatie én de race, dat is een goed teken. Het voordeel dat zij in Monza en Rusland hadden… Het was moeilijk te geloven dat zij dat tot het einde van het seizoen zouden vasthouden. Ik verwacht dat we erg goed zullen zijn op de snelle circuits als Saoedi-Arabië en Qatar, misschien zelfs Brazilië”, besluit Sainz.