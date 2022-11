“Een nachtmerrie van een seizoen”, zo vat Carlos Sainz zijn 2022 kort samen. De Spanjaard baalt ervan dat, nu hij beter presteert, de auto minder goed presteert, maar hij blijft optimistisch over 2023: “We zullen klaar zijn voor het gevecht.”

Sainz had gehoopt dat hij al vanaf het begin van het seizoen op zijn huidige niveau zou zitten, maar dat was niet het geval. “Dan had ik het Verstappen wat lastiger kunnen maken”, zegt Sainz, die baalt van de uitvalbeurten en het gebrek aan snelheid in de eerste races. Hij zag uiteindelijk hoe oud-teamgenoot Max Verstappen dit seizoen domineerde en daar heeft hij niets meer dan lof voor. “Max heeft een fantastisch seizoen gehad, hij verdient het.”

“Zij domineren nu”, voegt Sainz toe. “De Red Bull wordt steeds meer de dominante auto, maar dat was aan het begin van het seizoen niet het geval”, doelt hij op het feit dat Ferrari toen met de F1-75 de overhand had. “Dat is waarom hij het zo geweldig heeft gedaan. Het is mijn doel om volgend jaar op mijn huidige niveau – dat is een redelijk niveau – te beginnen om het Max wat lastiger te maken.”

Lees ook: Binotto niet bezorgd om prestaties Ferrari: ‘Zijn vroeg gestopt met ontwikkeling’

Waar het seizoen nog slecht begon voor Sainz, is het de afgelopen tijd een stuk beter gegaan voor hem. Maar tegelijkertijd presteerde Ferrari zelf juist minder. “Je ziet dat ik nu steeds makkelijker aan de rondetijden kom en ik ben weer terug op het niveau waar ik begin dit seizoen op had moeten staan. Maar nu dat ik op een goed niveau zit, is de auto misschien niet zo goed.”

Sainz spreekt dan ook van een ‘nachtmerrie van een seizoen’. “Al die uitvalbeurten, het feit dat ik langzaam was toen de auto snel was en ik nu snel ben en wij niet zo snel zijn zoals voorheen… Alles wat fout kon gaan, is ook fout gegaan. Het positieve is dat ik optimistisch blijf ondanks het verschrikkelijke seizoen.”

Dat optimisme overheerst ook voor het seizoen 2023. “Het is een nieuw jaar, een nieuwe auto en nieuwe regels omtrent de vloer”, legt Sainz uit. “We hebben een nieuwe kans en ik vertrouw er volledig op dat het team net zo’n auto als dit jaar zal bouwen en dat we zullen leren van onze fouten. Ik zal leren van de gemaakte fouten en we zullen klaar zijn voor het gevecht”, besluit de Ferrari-coureur strijdlustig.