Sainz: ‘De regels die nu ingevoerd worden zullen de F1 gelijkwaardiger maken’

Carlos Sainz verwacht dat de Formule 1 sterker uit de coronacrisis zal komen. De Spanjaard geeft toe dat een jaar zonder racen erg moeilijk te verteren zou zijn, maar voorspelt ook positieve gevolgen voor de toekomst. “Ik denk dat we een voorbeeld kunnen zijn door hoe we sterker uit deze situatie kunnen komen.”

Met steeds meer regeringen die de coronamaatregelen verlengen blijft het onduidelijk wanneer en hoeveel er dit jaar geracet wordt. Wie weet wordt er in het slechtste geval helemaal geen GP gereden in 2020. Volgens Carlos Sainz zou een jaar zonder racen erg moeilijk te verteren zijn, al voegt hij er ook aan toe dat het “volledig begrijpelijk zou zijn” als de pandemie de wereld blijft beïnvloeden.

“Ik denk er liever aan dat er minder races zullen zijn dan eraan te denken dat alles geannuleerd zou worden”, vertelde Sainz aan de Spaanse media. “Het volledige seizoen afgelasten zou een harde klap zijn.”

Ondanks de onzekerheid ziet Sainz ook mogelijke positieve gevolgen voor de koningsklasse van de autosport. “De Formule 1 zal de gevolgen van deze pandemie moeten ondergaan, net als elke andere sport of bedrijf. Maar deze situatie helpt alle teams ervan bewust te worden dat ze moeite moeten doen, zelfkritisch moeten zijn en het eens moeten worden om dingen te veranderen.”

De McLaren-coureur is ervan overtuigd dat de Formule 1 sterker uit deze situatie zal komen. “Ik ben er zeker van dat de regels die al waren overeengekomen en de beslissingen die ze momenteel nemen, voor een gelijkwaardigere en duurzamere Formule 1 zullen zorgen.” Op die manier kan de sport een voorbeeld zijn. “Het is een sport vol briljante mensen, geweldige ingenieurs en professionals en met een geweldige infrastructuur. Ik denk dat we een voorbeeld kunnen zijn door hoe we sterker uit deze situatie kunnen komen.”



