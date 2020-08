Sainz: ‘De tv-beelden doen geweldige F1-auto’s geen recht’

Carlos Sainz zegt dat de tv-beelden de huidige ‘geweldige’ Formule 1-auto’s geen recht doen. De auto’s zien er volgens de Spanjaard niet veel sneller uit dan de Formule 1-auto’s uit het verleden, waardoor hij zich afvraagt of de Formule 1 iets fout doet met de camera’s.

Sainz heeft het gevoel dat er een kloof zit tussen hoe ‘spectaculair’ de Formule 1-auto’s voelen en hoe ze eruit zien op de tv. Hij denkt dat de beelden van de Formule 1-auto’s uit de jaren 90 er sneller uitzien dan de beelden van de huidige auto’s, al weet Sainz niet precies waarom dat zo is.

“De auto’s zijn geweldig maar als je dan naar de tv kijkt lijken ze niet eens sneller dan vroeger”, zegt Sainz tegen Autosport. “Dat maakt me nerveus. Doen we iets verkeerd met de camera’s, de camerastandpunten of de kwaliteit?”, vraagt de Spanjaard zich af. “De meeste mensen op Twitter waren het ermee eens dat de auto’s, nu ze langer en groter zijn, er langzamer uitzien.”

“De auto’s zijn dit jaar spectaculair, het is lastig te beschrijven”, vervolgt Sainz. “Ik heb de evolutie meegemaakt van 2015 tot en met 2020, wat een verschil is van zo’n tien seconden per ronde. Ik heb de verbeteringen van de Formule 1-auto’s gevoeld en het is spectaculair hoe snel we nu op circuits als Suzuka, Spa, Silverstone en de Hungaroring rijden. Hoewel de auto’s van vroeger wat lichter waren en er misschien spectaculairder uitzagen op tv komt er niets uit de Formule 1-geschiedenis in de buurt van de huidige auto’s”, aldus de McLaren-coureur.