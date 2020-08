McLaren tevreden over updates: ‘Ze werken naar behoren’

McLaren-teambaas Andreas Seidl is tevreden over de aerodynamische updates die het team heeft meegenomen naar Silverstone. De updates werken volgens de Duitser ‘naar behoren’ en dus zullen Carlos Sainz en Lando Norris de rest van het weekend met de updates blijven rijden.

McLaren heeft een nieuwe vloer, voorvleugel en achtervleugel meegenomen naar Silverstone, waarmee het team onder andere hoopte om de prestaties in de langzame bochten te verbeteren. Het team wilde vrijdag kijken of deze onderdelen ook werkten naar behoren, maar door de harde wind en hoge asfalttemperaturen was het lastig om het daadwerkelijke effect van de onderdelen te zien. Desondanks is Seidl tevreden over de aerodynamische updates.

Lees ook: Honda verrast door progressie Mercedes: ‘Werken hard om inhaalslag te maken’

“We hebben een aantal tests doorlopen in de eerste vrije training en die konden we afronden”, zegt Seidl. “Tot dusver, met alles wat we hebben geanalyseerd, werken de updates naar behoren, wat opnieuw een goed teken is dat we de goede kant opgaan.”

Coureurs ontevreden over balans

“Het is belangrijk dat de data die we uit de windtunnel vergaren ook overeenkomt op de baan”, vervolgt hij. “Het was tegelijkertijd geen makkelijke dag vanwege de harde windvlagen. Dat is niet wat je wil hebben als je zulke vergelijkingen doet met nauwkeurige metingen, want de stappen die je zet zijn dusdanig klein dat je in een ideale wereld laboratoriumomstandigheden wil hebben”, aldus Seidl.

Lees ook: Kvyat krijgt gridstraf van vijf plaatsen wegens nieuwe versnellingsbak

Dat de updates werken is goed nieuws voor het team, maar de coureurs zijn nog steeds niet tevreden over de balans van de auto. “De coureurs zijn nog steeds niet blij met hoe de auto voelt en met de balans van de auto”, geeft Seidl toe. “Maar tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn met de windvlagen en de hoge asfalttemperaturen dat we de juiste conclusies trekken voor de rest van het weekend, wanneer we met lagere temperaturen te maken krijgen”, aldus de Mclaren-teambaas.