Kvyat krijgt gridstraf van vijf plaatsen wegens nieuwe versnellingsbak

Daniil Kvyat moet morgen vijf plaatsen achteruit op de startgrid. De Rus krijgt een gridstraf omdat hij een nieuwe versnellingsbak in gebruik neemt. Ook Pierre Gasly krijgt een nieuw exemplaar van hetzelfde onderdeel, maar de Fransman krijgt daarvoor geen penalty.



De problemen aan Kvyats versnellingsbak dateren van de Hongaarse Grand Prix, waar teamgenoot Pierre Gasly moest opgeven door problemen aan datzelfde onderdeel. Alpha Tauri reageert op de problemen door in beide auto’s een nieuw exemplaar te installeren, al krijgt Gasly geen straf door zijn opgave op de Hungaroring.

Alpha Tauri sloot de vrijdag op Silverstone af op de achtste (Gasly) en vijftiende plek (Kvyat). “Het was een goede, productieve dag”, vertelt de Rus, die door de crash van Albon wel geen snelle tijd kon neerzetten. “Het was jammer dat de rode vlag net uitkwam toen ik op vers rubber stond, maar verder hebben we veel geleerd. Ik ben best tevreden met de balans van de wagen. We moeten analyseren en verbeteren voor zaterdag, want het zal weer nipt worden in de middenmoot”, voorspelt Kvyat.

Pierre Gasly was minder gelukkig na de eerste trainingen. “We hebben verschillende dingen geprobeerd, maar ik kreeg de balans nog niet helemaal zoals ik wil. Qua snelheid ziet het er wel oké uit, maar de omstandigheden zullen de komende dagen heel anders zijn”, doelt de Fransman op de lagere temperaturen op Silverstone.

