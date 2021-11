Ferrari-coureur Carlos Sainz verwacht komend weekend tijdens de Grand Prix van Mexico de strijd aan te kunnen gaan met McLaren en zijn oude werkgever voorbij te steken in het constructeurskampioenschap. Mocht dat inderdaad gebeuren dan gaat de vlag echter nog niet uit.

De twee voormalige grootmachten in de Formule 1 zijn achter Mercedes en Red Bull in een verhit duel om de derde plaats bij de constructeurs verwikkeld. De Britse stal uit Woking heeft 3,5 punten meer dan de Scuderia. Met vijf races te gaan is nog alles mogelijk. Charles Leclerc liet eerder donderdagavond weten verrast te door het goede resultaat van Ferrari in de Verenigde Staten en hoopte op meer in Mexico-Stad. De Monegask vergeleek Mexico met Monaco. Op beide circuits wordt met de maximale downforce gereden en dat is iets wat de SF21 zou moeten liggen.

Sainz is iets voorzichtiger. “Als we terugkijken op Monaco en Baku – twee races waar we voor poleposition streden – dan hebben Mercedes en Red Bull sindsdien veel meer in hun auto’s geïnvesteerd. Zij strijden natuurlijk om het kampioenschap en wij hebben bijna al onze tijd in de auto van volgend jaar gestoken. Dus ik denk niet dat het circuit zo goed voor ons is. Maar het is wel een goede kans om McLaren uit te dagen en om te zien of we wat meer punten dan zij kunnen scoren.”

Sainz heeft weinig goede herinneringen aan het Autódromo Hermanos Rodriguez. Zijn beste resultaat in Mexico is een weinig indrukwekkende dertiende plaats (2015 en 2019). Toch is de Spanjaard ervan overtuigd dat het circuit hem ligt. “Ik heb het idee dat ik hier altijd redelijk snel ben geweest. Ik heb hier altijd wel snelle ronden gereden in de kwalificaties, maar heb dat op zondag nooit om weten te zetten in goede resultaten. Er is hier in de race altijd van alles aan de hand met de betrouwbaarheid, met de remmen en de motor. Ik heb daar in het verleden veel last van gehad, maar hopelijk krijgen we het dit jaar allemaal op orde en kunnen we een goed weekend scoren.”

‘Derde plaats niet waar we voor willen strijden’

Mocht Ferrari inderdaad McLaren voorbijgaan en derde worden in het constructeurskampioenschap dan gaat bij Sainz niet de vlag uit. “Als Ferrari, willen we winnen. Het gaat erom dat we in de toekomst weer vooraan staan. Een derde plaats in het kampioenschap is eigenlijk niet het doel waar Ferrari voor wil strijden.”