Carlos Sainz heeft de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico tot ‘een van de meest stressvolle kwalificaties van mijn carrière’ bestempeld. De Spanjaard kende wat problemen met de motor in Q1 maar kwam desondanks tot de zesde startpositie.

“Dit was een van de meest enerverende en stressvolle kwalificatiesessies van mijn carrière”, blikt Sainz terug op de kwalificatie, waarin hij tot de zesde tijd kwam. “Na de problemen bij het opstarten van de motor, de rode vlag en het verkeer was het resultaat niet zo slecht, maar ik was het hele weekend snel en had meer gewild.”

“Er gebeurde zo veel en ik kon dus niet in het ritme komen”, vervolgt Sainz. “Ik kon geen schone ronde rijden, tot de laatste poging in Q3. Die ronde was niet eens perfect, maar gezien de manier waarop de sessie zich ontvouwde kan ik niet teleurgesteld zijn, al had ik wel liever gehad dat ik hetzelfde gevoel in de auto had als in de vrije training.”

Ferrari zal als zesde en achtste aan de Grand Prix van Mexico beginnen terwijl grote concurrent slechts één auto in de top tien ziet starten. Daniel Ricciardo kwam namelijk tot de zevende tijd terwijl Lando Norris tiende werd, al wist dat hij achteraan zou starten vanwege een gridstraf na een motorwissel. Sainz hoopt dat Ferrari goed kan scoren in de ijle lucht van Mexico-Stad.

“Het zal een uitdagende race worden vanwege de ijle lucht, dan moet je de banden en temperaturen goed onder controle houden, maar het zal hetzelfde zijn voor iedereen. De start zal erg belangrijk zijn. De vuile kant hier is erg tricky maar we zullen er alles aan doen om onze startpositie te maximaliseren. We gaan ervoor en zullen proberen goede punten te scoren!”, besluit de Spanjaard.

Foto: BSR Agency