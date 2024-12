In zijn afscheidsweekend voor Ferrari rijdt Carlos Sainz naar P3 in de kwalificatie. De Spanjaard weet dat hij vanaf volgend seizoen een minder snelle bolide onder zijn kont heeft en trekt daarom nog eenmaal alles uit de kast. “Ik heb niets te verliezen”

“We hebben dit weekend aardig wat vooruitgang geboekt, al loopt McLaren een stapje voor op de rest”, reageert Sainz direct na de sessie. “In Q1 en Q2 leek het erop dat we wat meer in de buurt kwamen, maar eenmaal in Q3 hadden ze nog steeds een kleine voorsprong op ons. Hoe dan ook, er staat morgen nog een hele race op het programma en we zullen alles geven om deze te winnen.”

Want winnen wil Sainz als geen ander. De vertrekkende Ferrari-coureur moet het na dit weekend doen met de wagen van Williams en dus is dit voorlopig zijn laatste kans op champagne. “Daarom heb ik gepusht als nooit tevoren omdat ik de pole wilde binnenslepen om mezelf de beste positie voor morgen te geven. Het zal voorlopig mijn laatste gevecht voor een overwinning of podiumplek worden. Aan de andere kant wil ik er dit weekend ook zoveel mogelijk van genieten en er vol voor gaan. Ik heb niets te verliezen, dus we gaan ervoor.”

Nog geen tranen

Tot dusver heeft de Spanjaard het nog droog kunnen houden in Abu Dhabi, maar daar komt morgen wellicht verandering in. “Het is nog niet zo emotioneel voor me omdat ik me zo erg aan het focussen ben. Er staat immers nog veel op het spel; ik kan morgen winnen en we vechten nog om het constructeurskampioenschap. Ik heb er gewoon nog geen tijd voor gehad om het te laten indalen, maar dat zal morgen na de race wel komen”, besluit Sainz.

