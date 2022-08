102 punten, dat is de achterstand die Carlos Sainz heeft op kampioenschapsleider Max Verstappen. Met nog maar negen races te gaan wil de Ferrari-coureur de titelhoop nog echter niet opgeven: “Alles is nog mogelijk.”

Sainz begon goed aan het seizoen met de tweede en derde plek, maar na twee uitvalbeurten keek hij al tegen een grote achterstand aan. Hij heeft zich sindsdien herpakt, maar ook nog de nodige pech gekend. De Spanjaard staat vijfde in het klassement met 156 punten achter zijn naam, een achterstand van maar liefst 102 punten op kampioenschapsleider Max Verstappen.

“Het is een rollercoaster geweest, met name in het begin”, blikt Sainz bij F1.com terug op het seizoen tot nu toe. “Het is lastig geweest met deze auto. Ik viel door twee opeenvolgende uitvalbeurten aan het begin van het seizoen weg van de titelstrijd. Toen had ik een piek met Canada en Silverstone”, doelt hij op de races waar hij tweede en eerste werd. “Toen had ik weer een dieptepunt, toen weer een hoogtepunt. Maar ik heb liever zo’n rollercoaster, ik ben nu competitiever dan begin dit seizoen.”

Lees ook: Ferrari blij met ‘geweldige vooruitgang’ Sainz

Als het dan even lastig was voor Sainz, kon de Spanjaard rekenen op de steun van Ferrari. “Dat was belangrijk, zeker na Oostenrijk”, doelt hij op de race waar hij van de derde plek uitviel door motorpech. “Dat was lastig te verteren omdat ik weet dat ik niet de makkelijkste start van het seizoen had, maar mijn seizoen liep eindelijk lekker met het sterke resultaat in Canada en de zege in Silverstone. Ik zou daar opnieuw in de top-twee eindigen voor de derde opeenvolgende race en die uitvalbeurt gooide mijn titelhopen en veel punten in de prullenbak.”

Sainz baalt daar uiteraard van, maar de titelhoop helemaal opgeven wil hij nog niet. Niet zolang het theoretisch nog mogelijk is om kampioen te worden. “Ik probeer nog steeds elk weekend de race te winnen, mijn aanpak is niet veranderd”, legt Sainz uit. “We zitten in een gek jaar. Als je ziet hoe consequent de top-twee teams bovenaan staan, zou het een makkelijk kampioenschap moeten zijn waarbij er één wint en één tweede eindigt, maar zo is het niet.”

Lees ook: Sainz hoopt op hulp Red Bull voor titelhoop: ‘Hebben uitvalbeurten nodig’

“Er zijn veel puntenwisselingen, waardoor ik geloof dat alles mogelijk is”, vervolgt Sainz. “Het is een heel ander jaar dan alle voorgaande jaren, want het racen is beter, er gebeuren meer dingen in de race, en dat blijf ik geloven tot het voorbij is”, besluit de Ferrari-coureur.