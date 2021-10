Carlos Sainz zegt steeds meer plezier te hebben met de Ferrari nu hij de auto ook ‘steeds beter’ begrijpt. De Spanjaard noemt de Turkse Grand Prix ook meteen ‘een van mijn beste races’ en ‘waarschijnlijk zelfs mijn sterkste met Ferrari’.

Sainz moest als negentiende starten in de Grand Prix van Turkije nadat Ferrari hem de nieuwe krachtbron had gegeven die teamgenoot Charles Leclerc in Rusland al mocht uitproberen. Die motor heeft een verbeterd hybridesysteem dat naar verluidt tien pk meer moet produceren. Sainz begon op het natte Istanbul Park dus aan een inhaalrace, eentje die voor hem erg vermakelijk was en het resultaat mocht er met de achtste plek dan ook wel zijn voor de ‘Driver of the Day‘.

“Dit was een van mijn beste races, waarschijnlijk zelfs mijn sterkste met Ferrari”, zegt Sainz. “Die eerste stint in de verraderlijke omstandigheden was erg intens, maar erg leuk. Ik haalde op meerdere plekke op de baan in met allerlei verschillende lijnen, dus ik heb echt genoten.”

Lees ook: Leclerc heeft geen spijt van bandengok: ‘Waren vrij zeker van die keuze’

Sainz was bezig aan een sterke opmars, al verloor hij wel kostbare tijd in de pitstraat. De pitstop duurde door een probleem maar liefst acht seconden, waarmee hij zo’n zes seconden verloor ten opzichte van zijn concurrenten. “Het was jammer dat we een probleem hadden omdat de pitstop zelf snel was, maar we moeten analyseren waarom het zolang duurde voordat ik werd weggestuurd. Ik was dan veel meer in de buurt van Lando (Norris, red.) gekomen dan achter Ocon. In de laatste tien ronden was ik een van de snelste coureurs op de baan, dus voor mijn gevoel hadden we nog hoger kunnen eindigen.”

“Maar goed, dit soort dingen kunnen gebeuren en er was veel positiefs aan deze race”, vervolgt hij. “Ik begin steeds meer plezier te hebben met de auto en ik begrijp deze ook steeds beter, dus ik kijk uit naar de komende races en om momentum op te blijven bouwen”, besluit Sainz.