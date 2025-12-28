Oud-Formule 1-coureur Johnny Herbert is ervan overtuigd dat Carlos Sainz voor wereldtitels kan vechten. De Spanjaard maakte indruk tijdens zijn eerste seizoen in dienst van Williams, waarin hij meteen twee podiumplaatsen pakte. Herbert prijst onder meer de werkethiek van Sainz, en weet zeker: ‘Als je hem in een McLaren had gezet, zou hij voor het kampioenschap hebben gevochten’.

Carlos Sainz heeft zijn eerste seizoen als Williams-coureur erop zitten. De Spanjaard reed maar liefst twee keer naar het podium, en hielp zijn nieuwe team om het jaar met een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap af te sluiten. Volgens Johnny Herbert liet de Madrileen zijn kwaliteiten goed zien dit seizoen.

LEES OOK: Verstappen mocht alvast luisteren naar nieuwe Red Bull-motor: ‘Klinkt lekker scherp’

“Carlos lijkt een geweldige aanwinst te zijn met alle ervaring die hij de afgelopen tijd bij Ferrari heeft opgedaan”, analyseert Herbert tegenover een gokwebsite. “We hebben bijvoorbeeld gezien hoe goed hij was tegenover Charles Leclerc. Het kostte hem wat tijd om zich op zijn gemak te voelen bij Williams en de auto dit jaar, maar in de tweede helft van het seizoen kwam hij weer helemaal tot leven.”

Onder de radar

Herbert, zelf Formule 1-coureur tussen 1989 en 2000, denkt dat Sainz zelfs een serieuze titelkandidaat zou zijn, wanneer hij in competitievere auto plaats mag nemen. “Als ze hem de auto hadden kunnen geven die hij nodig heeft – als je hem bijvoorbeeld in een McLaren had gezet – zou hij voor het wereldkampioenschap hebben gevochten”, is de oud-steward overtuigd. “Hij is iemand die wat meer onder de radar vliegt, omdat hij niet zo’n opvallende coureur is als bijvoorbeeld Max (Verstappen, red.)”.

LEES OOK: Verstappen onthult ‘verrassende’ kant aan titelstrijd: ‘Mensen beseffen meer wie ik echt ben’

“Hij gaat gewoon stoïcijns door met zijn werk, net als zijn vader”, vervolgt Herbert zijn lofzang voor de Spanjaard. “Hij heeft een zeer goede werkethiek en die werkethiek is erg belangrijk binnen een teamstructuur. Ik hoop dat hij een echte kans krijgt om in een auto te stappen die hem die kans op de wereldtitel geeft, want ik denk dat hij dat op een zeer professionele manier zou bereiken.” Sainz heeft een meerjarig contract bij Williams, dat zeker nog tot en met eind 2026 loopt.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)