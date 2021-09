Carlos Sainz zit met de nodige vraagtekens na zijn zware crash in de tweede vrije training op Monza. Het vertrouwen liep een deuk op na de crash die voor hem en Ferrari een mysterie blijft: “Het is erg moeilijk om iets in de data te spotten en eerlijk gezegd vind ik het ook moeilijk om het uit te leggen.”

De tweede vrije training werd stilgelegd na een zware crash voor Sainz. Hij verloor de controle over de Ferrari bij het ingaan van de Variante Ascari en kwam links tegen de bandenstapel terecht. Het was een stevige klap waarbij de nek nog geholpen werd door het HANS-systeem. Sainz meldde op de boordradio dat het wat pijn deed, maar dat hij in orde was. Na een dubbele check bij de artsen kreeg hij groen licht voor de sprintkwalificatie, al was dat wel een uitdaging voor hem.

“Eerlijk gezegd was het vertrouwen niet erg groot na de crash”, zegt Sainz. “Ik verloor de controle over de auto op een vreemde manier en op zo’n onverwachte manier terwijl ik niet eens aan het pushen was. Het vertrouwen loopt dan wel een deuk op. In de sprintkwalificatie nam ik de tijd om het vertrouwen weer beetje bij beetje op te bouwen. Ik slaagde erin het vertrouwen beetje bij beetje op te bouwen waardoor ik iets meer gemotiveerd naar de race van zondag kijk.”

De crash is een mysterie voor Sainz, maar ook het team kon geen antwoord geven over de oorzaak ervan. “Het is erg moeilijk om iets in de data te spotten en eerlijk gezegd vind ik het ook moeilijk om het uit te leggen. Het is een van die vreemde crashes waar ik de rest van mijn leven op terug zal blikken en denken: ‘Wat gebeurde daar nou?’ Het is iets geks. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt met deze auto, ik heb de achterkant al meerdere keren verloren. Maar ik blijf hard pushen en probeer nog altijd snel te zijn. De race heeft zeker geholpen met het opbouwen van het vertrouwen om te begrijpen wat er gebeurt.”

