Carlos Sainz is tevreden over de vooruitgang die Ferrari in een jaar tijd op Monza heeft geboekt. Waar ze vorig jaar niet verder kwamen dan de dertiende tijd, stonden nu beide Ferrari’s weer in Q3: “Maar we willen nog steeds meer.”

“Het was een goede vooruitgang ten opzichte van vorig jaar”, zegt Sainz, die toen nog wel in de McLaren reed maar uiteraard weet dat Ferrari het vorig jaar lastig had in haar thuisrace. Waar ze in 2019 nog wonnen met Charles Leclerc, kwamen ze in 2020 in de kwalificatie niet verder dan de dertiende en zeventiende tijd en in de race vielen ze allebei uit. Een jaar later staan de Ferrari’s plots weer in Q3, met de zevende en achtste startplaats voor de sprintkwalificatie.

“Je moet niet vergeten dat er vorig jaar al één auto in Q1 was gestrand”, aldus de Ferrari-coureur, die de zevende tijd noteerde. “De ander was dertiende, dus in slechts een jaar tijd hebben we vooruitgang geboekt op dit soort circuit waarvan we weten dat het de auto niet ligt. Maar we willen nog steeds meer en daar werken we ook voor.”

“Helaas zagen we vanaf het begin van Q1 dat we al te ver weg stonden van de top vijf”, vervolgt Sainz. “Dat is jammer, want we willen op een baan als deze wel goed presteren voor de tifosi, maar we wisten dat we zouden worstelen om de top vijf te bereiken. Maar we bleven gedurende de sessie verbeteren. We hadden enkele goede ronden. Het was erg spannend tussen Charles en mij, dus dat bewijst maar dat dit is wat we in de auto hebben zitten. We willen meer voor de toekomst, maar dit is wat we vandaag hebben”, besluit de Spanjaard.

Foto: BSR Agency