Als het aan Carlos Sainz ligt komt er een stevige straf aan het adres van Red Bull om het overschrijden van het budgetplafond. Dat zou teams moeten ‘ontmoedigen’ om dit in de toekomst te blijven doen.

Red Bull heeft als enige team in 2021 het budgetplafond overschreden. Dat deed het team met maximaal 7,25 miljoen dollar, wat onder de noemer ‘kleine overschrijding’ valt. Daar kunnen grote consequenties aan kleven, al kan het team ook een tik op de vingers of een boete krijgen.

Voor Carlos Sainz staat in ieder geval vast dat het optreden van de FIA belangrijk wordt. “Alle teams en coureurs willen duidelijkheid, maar ook eerlijkheid”, benadrukt Sainz. “We weten wat die miljoenen voor verschil kunnen maken in de ontwikkeling en snelheid van de auto.”

Sainz wijst als voorbeeld naar de jaren vóór het budgetplafond, toen de topteams zonder moeite met miljoenen strooiden en ruim 350 miljoen euro uitgaven. “Nu besteden we maar 150 miljoen om dit soort dingen onder controle te houden.”

Voor Sainz is het vooral van belang dat als er een straf komt, deze zwaar genoeg is om teams in de toekomst te ontmoedigen om over het budgetplafond te gaan. “Het moet ontmoedigen dat je 2 of 3 miljoen euro meer uitgeeft aan de auto van volgend jaar als je die belangrijker vindt dan de huidige. Dan pak je een straf.”

“Het moet voor iedereen eerlijk blijven”, beklemtoont Sainz. “Er is een budgetplafond en daar moet je je aan houden. Ik hoop dat de FIA de juiste beslissing neemt om ervoor te zorgen dat iedereen deze regels volgt”, aldus de Ferrari-coureur.