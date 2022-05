Carlos Sainz start de Grand Prix van Monaco zondag vanaf de tweede plek, net achter teamgenoot Charles Leclerc en voor Sergio Pérez. De Spanjaard wilde in de slotseconden van de kwalificatie nog een ultieme gooi doen naar de pole, maar reed bij Portier bovenop de voor hem gecrashte RB18 van Sergio Pérez.

“Ik moest vol op de remmen en probeerde hem natuurlijk zo goed mogelijk te ontwijken”, aldus Sainz na afloop van de kwalificatie tegen interviewer van dienst Giedo van der Garde. “Het is zonde, weer een rode vlag die hier voor het einde van de kwalificatie zorgt, waardoor we niet voor de pole kunnen strijden. Maar, dat is typisch Monaco.” Vorig jaar belandde Leclerc vlak voor het einde van de kwalificatie in de hekken en ook toen werd de sessie voortijdig afgeblazen.

Hoe laat begint de Grand Prix van Monaco? De starttijden op een rij

Sainz en Pérez konden ongedeerd hun kapotte auto’s verlaten, maar hun rondetijden en ook de kwalificatie zelf, waren om zeep. Pech, aldus Sainz die het gevoel had dat een pole er zeker in had gezeten. “We hadden een goed tempo en ik was het aan het opbouwen. Ik voelde me goed in de auto vandaag, maar we zullen nooit weten wat mogelijk was geweest.”

Sainz finishte vorig seizoen op de tweede plaats in Monaco, achter Max Verstappen. Die uitslag en de resultaten van de afgelopen dagen – waarin Ferrari steevast vooraan reed – geeft hem vertrouwen voor zondag. “We moeten het zondag afmaken. De auto is al het hele weekend geweldig, dus we gaan ervoor.”