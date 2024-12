Carlos Sainz pleit voor minder races op de Formule 1-kalender. De Spanjaard zou, indien hij het voor het zeggen had, het maximale aantal Grands Prix vaststellen op twintig per seizoen. Dat zijn er vier minder dan nu. “En dan zes tot acht daarvan in Europa.”

De coureur van Ferrari, volgend jaar actief voor Williams, deelde zijn visie op de kalender in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Sainz deed dat naar aanleiding van het nieuws dat de Dutch GP in Zandvoort na 2026 verdwijnt. “Ik ken de precieze redenen niet, maar het is jammer. Het zou mooi zijn om een manier te vinden waarop je dergelijke races toch kunt behouden op de kalender.”

Sainz vervolgt: “In mijn ideale wereld zijn er twintig Grands Prix per seizoen, met zes tot acht daarvan in Europa. De trend is dat er steeds meer races buiten Europa plaatsvinden, maar dat is wel het continent waar de sport vandaan komt. Dat moeten we niet vergeten. Misschien kunnen meerdere Europese races rouleren, als dat nodig is om ze op de kalender te houden.”

