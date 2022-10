Carlos Sainz maakt zich ‘niet al te veel zorgen’ nadat hij slechts vijfde werd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. Hij noemt het tegenvallende resultaat van Ferrari een ‘one-off‘.

Twaalf keer stond er dit jaar een Ferrari op poleposition, maar in Mexico kende het Italiaanse team juist een van de slechtste kwalificatieresultaten van het seizoen. Carlos Sainz kwam niet verder dan de vijfde tijd terwijl Valtteri Bottas zijn Alfa Romeo tussen de rode bolide van Sainz en Charles Leclerc wurmde.

Sainz is dan ook niet helemaal tevreden met het resultaat. “We hadden de auto niet helemaal perfect afgesteld”, legt Sainz uit aan Viaplay. “Maar we zijn hier ook flink beïnvloed door de hoogte, daardoor moesten we wat compromissen sluiten. Maar we zijn optimistisch. Ik denk dat we nog wel een inhaalslag kunnen maken. Dit is een one-off, het baart me niet al te veel zorgen”, aldus de Spanjaard.

Lees ook: Verstappen verovert in spannende kwalificatie in Mexico zesde pole van 2022

Bij Sky Sports gaat Sainz wat dieper in op de problemen met de auto in de kwalificatie. “We moesten iets te hard vechten met de auto. Met name vandaag was de auto heel lastig onder controle te houden over kerbstones en hobbels”, normaliter juist een van de sterkste punten van de F1-75.

“Dat zorgde ervoor dat het erg lastig was om die ene ronde voor elkaar te krijgen. Als ik de beste sectortijden naast elkaar zou leggen, dan hadden we in de top-drie kunnen staan.” Sainz benadrukt dat hij ‘niet ontevreden’ kan zijn met het resultaat vanwege de compromissen op het gebied van de afstelling. Bovendien ‘weet het team waarom we dit weekend zo langzaam zijn’.

Foto: Motorsport Images