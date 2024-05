Carlos Sainz, Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon moeten zich melden bij de FIA. De Ferrari-coureur zou Albon in de weg hebben gezeten tijdens de kwalificatie van de GP van Monaco. Ook Hülkenberg moet zich melden om dezelfde reden.

De kwalificatie van Monaco stond in het teken van verkeer. In het eerste gedeelte werd er al veel gesproken over het in de weg zitten door andere coureurs. Sergio Pérez was één van de coureurs die hinder ondervond: door verkeer in bocht 6 en 7 lukte het hem niet om door te gaan naar Q2.

Ook in Q2 gingen de problemen met verkeer gewoon door. Nico Hülkenberg zou aan het begin van Q2 Esteban Ocon geblokkeerd hebben in de buurt van het casino. Beide coureurs wisten niet door te gaan naar het laatste gedeelte in de kwalificatie: Ocon miste Q3 op een haar na. De FIA heeft Hülkenberg hiervoor op het matje geroepen.

Sainz heeft het Alexander Albon moeilijk gemaakt in hetzelfde gedeelte van de kwalificatie. De Thaise coureur slaagde er wel in om door te gaan naar Q3. Het moment heeft dus voor beide coureurs geen directe impact gehad.

Omdat beide gevallen in Q2 dusdanig in strijd zijn met artikel 37.5 mogen de coureurs zich gaan melden bij de wedstrijdleiding. Beide gevallen kunnen uitlopen op een gridstraf. Dat zou betekenen dat Sainz zijn derde positie kwijt raakt.

