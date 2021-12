Carlos Sainz leek zeker van een goede klassering in de kwalificatie, maar twee momenten van overstuur in Q2 leverden hem de vijftiende startplek op. Dat is lastig te verteren voor de Spanjaard, die zich juist op zijn gemak voelde in de auto: “Het was onverwacht.”

“De kwalificatie van vandaag is moeilijk te verteren”, zegt Sainz. “Ik was het hele weekend snel en voelde me op mijn gemak in de auto, maar een klein moment van overstuur bracht de hele kwalificatie en de race in gevaar. Het begon veelbelovend in Q1 en ik wist van de vorige sessies dat ik ook snel was op de mediumband.”

“Ik had echter een agressief moment van overstuur in bocht 10 waardoor ik de controle verloor en hoewel ik een grote crash wist te vermijden, toucheerde ik de muur en beschadigde ik de achtervleugel”, vervolgt Sainz, die vanaf de vijftiende plek start in Jeddah. “Het was onverwacht, aangezien ik dat nog niet had ervaren sinds de vrijdag. Er was geen tijd om de beschadigde endplate te vervangen en de jongens deden hun best om het op te lossen.”

Hij kreeg uiteindelijk nog een kans om zich naar Q3 te rijden, maar ook in die laatste ronde had Sainz een spannend moment in bocht 10. “Ik was behoorlijk snel in het eerste deel van de ronde, maar ik merkte dat de downforce aangetast was en moest die ronde afbreken”, legt hij uit.

Ondanks de teleurstellende zaterdag heeft Sainz vertrouwen in een goed resultaat in de race. “Er kan van alles gebeuren. Ik heb vertrouwen in mijn pace en ik ga mijn best doen om wat plaatsen goed te maken en wat punten te scoren”, besluit Sainz.