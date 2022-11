Carlos Sainz kan zich niet vinden in de opmerkingen van Lewis Hamilton, die suggereerde dat Red Bull en Ferrari de afgelopen races een stap terug hebben gezet. Volgens Sainz is het vooral Mercedes dat zich sterk heeft ontwikkeld en hij waarschuwt zijn team en Red Bull om Mercedes voor 2023 in de gaten te houden.

Hamilton stelde in Brazilië dat Mercedes de afgelopen races een stap vooruit had gezet, maar hij twijfelde er tegelijkertijd aan of het niet juist Ferrari en Red Bull waren die een stap terug hadden gezet. “Ik begrijp het niet helemaal. Wij hebben absoluut een stap vooruit gezet, maar het voelt alsof de andere twee teams juist een stap terug hebben gezet”, aldus Hamilton.

Sainz kan zich niet vinden in de opmerkingen van Hamilton. “Ik ben er vrij zeker van dat wij geen stap terug hebben gezet”, reageert Sainz. “Zij waren gewoon beter in het verbeteren van de auto. Ik heb niet het gevoel dat zij een groot gat te overbruggen hebben in de winter”, aldus de Spanjaard, die stelt dat Mercedes in de sprintrace op zaterdag ‘de snelste’ waren.

Sainz weet dat Ferrari en Red Bull nu ‘op hun hoede’ moeten zijn voor een comeback van Mercedes in 2023. “Als wij snel willen zijn, dan moeten we wat meer downforce vinden en vooruitgang blijven boeken”, stelt Sainz. “We hebben de ontwikkelingsgraad van Mercedes al eerder gezien: deze is ongeëvenaard.”

“Zij hebben de afgelopen seizoenen laten zien dat, zelfs al waren zij het beste team, zij zich gedurende een seizoen het meeste ontwikkelen”, voegt Sainz toe. “Dat laat ook maar zien dat wij een goede winter moeten hebben. En niet alleen dat: we moeten ons ook gedurende het seizoen blijven ontwikkelen”, zet de Ferrari-coureur zijn team op scherp voor 2023.

Foto: Motorsport Images