Carlos Sainz is het niet eens met de opmerkingen van fans dat de Formule 1-coureurs van nu geen risico durven te nemen. Het was volgens de Ferrari-coureur simpelweg te gevaarlijk om te racen op Spa-Francorchamps en vond het dus de juiste beslissing om niet te racen, maar voelt zich niet goed bij de halve punten die zijn uitgedeeld: “Heb niets gedaan om die te verdienen.”

“Het zicht was nul op de tiende plek”, zegt Sainz na afloop van de Belgische Grand Prix, die volledig in het water viel. “Naar mijn mening was het de juiste beslissing om niet te racen. De omstandigheden waren gewoon niet goed genoeg om met een Formule 1-auto te kunnen rijden. Ik ben het dus niet eens met de opmerkingen die mensen thuis maken, dat de Formule 1-coureurs van nu geen risico nemen. Nonsens, want vandaag was de kans op een ongeluk groot als we een herstart zouden hebben gehad. Dat was niet het geval, daar moeten we ons maar bij neerleggen.”

Lees ook: Alonso snapt niets van halve punten na drie ronden: ‘Vroege kerstcadeaus’

“Het spijt me voor de fans, maar het was gewoon te lastig en er kwam helaas geen race”, vervolgt Sainz. Na de drie ronden achter de safetycar werden alsnog halve punten uitgedeeld aan de top tien. Dat zorgde er dus voor dat Sainz slechts een halve punt kreeg voor zijn tiende plaats, waar hij wel Sergio Pérez nog dankbaar voor mag zijn aangezien hij als zevende zou starten, maar door een crash op weg naar de grid vanuit de pits achteraan aan moest sluiten.

“Het is wat het is”, aldus Sainz. “We worstelden wat in de kwalificatie en vandaag was er geen race. Ik heb een halve punt gekregen voor iets waar ik geen halve punt voor verdiende”, geeft de Ferrari-coureur eerlijk toe. “Ik heb geen race gehad om een half puntje te verdienen. Dat is misschien het enige dat we moeten herzien, want punten uitdelen voor iets wat we niet hebben gehad… Dat is niet logisch”, besluit de Spanjaard.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.