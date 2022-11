Carlos Sainz heeft op Interlagos zijn vijftiende podium in de Formule 1 weten veilig te stellen. De Spanjaard finishte in een door incidenten geteisterde Braziliaanse Grand Prix op de derde plaats, achter de beide Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton.

Ferrari-coureur Carlos Sainz was de race vanaf de zevende plaats gestart, op de medium compound. Dat hielp hem in eerste instantie niet omdat de coureurs om hem heen op de snellere zachte band waren vertrokken. Toen hij ook nog remproblemen kreeg, leek een goede eindklassering er niet meer in te zitten voor Sainz, maar een paar safetycars en tactische bandenwissels brachten hem weer terug in de strijd.

(Getty Images)

Opmars naar het podium

Met nog enkele ronden te gaan kreeg de inmiddels naar de vierde plaats opgeklommen Sainz de nummer drie Sergio Pérez in het vizier. Geholpen door zijn DRS en een set nieuwere en zachtere banden, ging de Spanjaard eenvoudig voorbij aan de worstelende Red Bull-coureur. Verder omhoogkijken had geen zin, de op de eerste en tweede plaats rijdende Mercedessen waren te snel om nog te kunnen verschalken.

Tegen het einde van de race voelde Sainz nog wel even de hete adem van teamgenoot Leclerc in de nek. De Monegask wilde dat de twee van positie zouden wisselen zodat hij meer punten zou scoren in zijn persoonlijke strijd (met Pérez) in het coureurskampioenschap, maar Ferrari weigerde daar in mee te gaan. En dus mocht Sainz na afloop van de race opnieuw een trofee ophalen. “Over het algemeen was het een goede race. We hadden aan het begin van de race wat problemen met de remmen die in brand stonden, waardoor we wat eerder dan gepland naar binnen moesten en over moesten stappen op een driestopper. Dat was vandaag misschien niet de snelste strategie, maar van daaruit kon ik vol gas op jacht naar Checo [Pérez] en het podium.”