Carlos Sainz staat aan de vooravond van zijn laatste triple header als Ferrari-coureur. Voor de Spanjaard verandert zijn naderende afscheid bij het Italiaanse team echter niks aan zijn aanpak. Sainz hoopt zelfs Ferrari nog een laatste cadeau te kunnen geven, voordat hij naar Williams vertrekt.

Het Grand Prix-weekend in Las Vegas is voor Carlos Sainz het startschot van zijn laatste drie races als Ferrari-coureur. De Spanjaard moet volgend jaar bij de Scuderia plaatsmaken voor Lewis Hamilton, en verhuist zelf naar Williams.

Sainz hoopt vooral op een beter weekend in de gokstad dan vorig jaar, toen hij vanwege een losliggende putdeksel al in de eerste vrije training schade aan zijn Ferrari-bolide opliep. “Ik weet zeker omdat dit het tweede jaar is dat dit soort dingen niet meer zullen gebeuren en dat we ons kunnen concentreren op het werk dat we moeten doen”, vertelt de Spaanse coureur tegen de aanwezige media in Las Vegas.

Sainz rijdt al sinds 2021 in het Ferrari-rood, maar daar komt na de aankomende Grand Prix van Abu Dhabi een einde aan. Volgens de coureur verandert het naderende afscheid echter niks aan zijn plan van aanpak. “Ik blijf een Ferrari-coureur tot aan de allerlaatste bocht van de laatste race van het seizoen”, aldus de Madrileen.

Laatste cadeau

De coureur hoopt ook nog een laatste cadeau aan zijn team te kunnen geven. “Als ik erover nadenk, kan ik me eigenlijk geen beter cadeau voor het team voorstellen dan het constructeurskampioenschap winnen. Samen met Charles (Leclerc, red.) zal ik er alles aan doen om dit doel te bereiken. Natuurlijk zijn we niet de favorieten, maar we zijn op dit moment goed in vorm en we hebben de juiste rust om deze uitdaging aan te gaan”, besluit Sainz.

