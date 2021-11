De heisa die is ontstaan door het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in Brazilië had volgens Carlos Sainz voorkomen kunnen worden. De Spaanse Ferrari-coureur pleit stelt dat een grindbak aan de buitenkant van bocht 4 het een stuk makkelijker had gemaakt, voor zowel de coureurs als de stewards.

Lewis Hamilton en Max Verstappen waren in Brazilië opnieuw in een spannende strijd verwikkeld. Hamilton bleef aandringen bij de Nederlander en viel hem ook in ronde 48 aan, maar de Red Bull-coureur verdedigde en beide coureurs gingen wijd. De stewards gaven aan dat ze het incident niet zouden onderzoeken, wat tot verontwaardiging leidde bij Mercedes.

De stewards besloten het niet te onderzoeken omdat zij de onboard van Verstappen niet tot hun beschikking hadden. Tenminste, enkel de camera die op de achtervleugel gericht staat. Nadat de Formule 1 de beelden van de onboard, met de camera naar voren gericht, had gedeeld, besloot Mercedes om zich op het recht tot herziening te beroepen. Vertegenwoordigers van beide teams moeten zich vandaag om 15:00 uur Nederlandse tijd bij de stewards melden. Mocht het nieuwe bewijs van Mercedes significant genoeg zijn, dan zouden zij de zaak kunnen heropenen en zou er alsnog een straf uitgedeeld kunnen worden.

Lees ook: Mercedes en Red Bull donderdagmiddag naar de stewards om incident GP Brazilië

Dat er nu zo’n heisa is ontstaan om dat incident, is volgens Carlos Sainz onnodig. Volgens hem had een simpele oplossing deze hele zaak kunnen voorkomen. “Ik denk dat het probleem opgelost zou kunnen worden door een grindbak te plaatsen bij de exit van bocht 4”, zegt Sainz tegen Motorsport.com. “Je zag ook bij de start dat een paar auto’s – waaronder wijzelf – wijd gingen in bocht 4. Als daar een grindbak had gelegen, dan zouden we dat niet gedaan hebben.”

“En in plaats van dat het een probleem wordt voor de stewards, zou een grindbak die problemen wegnemen voor de stewards, voor Michael (Masi, wedstrijdleider, red.), voor Lewis, voor Max, voor iedereen”, besluit Sainz.