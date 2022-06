Carlos Sainz roept Ferrari op om verenigd te blijven na de dubbele uitvalbeurt in Azerbeidzjan. De Spanjaard noemt het ‘frustrerend’ maar is ervan overtuigd dat er ‘betere dagen’ zullen komen.

Sainz startte vanaf de vierde plek en kon die ook bij de start behouden, maar zag vervolgens de Red Bulls en teamgenoot Charles Leclerc steeds meer aan de horizon verdwijnen. Hij had de snelheid niet om ze bij te benen maar leek de vierde plek vast te kunnen houden, totdat hij in ronde negen ineens naast de baan stond in bocht 4. Het leek erop dat hij zich verremd had, maar er bleken problemen te zijn met de F1-75. Het is de derde uitvalbeurt in acht races voor Sainz, wiens geduld dit seizoen op de proef gesteld wordt.

“Het is frustrerend”, verzucht Sainz bij Viaplay na zijn uitvalbeurt. “Het seizoen 2022 heeft besloten om zo te lopen. Dat is niet alleen zwaar voor mij, maar ook voor het team. Vandaag is een teleurstellende dag voor iedereen. We moeten verenigd blijven en dan zullen de betere dagen wel komen”, weet de Spanjaard zeker.

Lees ook: Leclerc na nieuwe uitvalbeurt door motorpech: ‘Dit doet pijn, is heel teleurstellend’

Voor die uitvalbeurt reed Sainz langzamer dan de top-drie, maar dat hoorde uiteindelijk ook bij de strategie, legt hij uit. “Het was mijn strategie om de banden vroeg in de race goed te managen om later aan te vallen. Het was erg heet dus ik ben er vrij zeker van dat deze strategie zich had uitbetaald, maar het is wat het is”, baalt de Ferrari-coureur. Hij blijft op 83 punten steken en staat daarmee op de vijfde plek in het kampioenschap.