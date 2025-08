Carlos Sainz snapt wel waarom Ferrari nog voor de zomerstop de contractverlenging van teambaas Frédéric Vasseur heeft aangekondigd. Volgens de Spanjaard is het nu eenmaal zo bij de Scuderia dat het team duidelijk bekend moet maken of iemand blijft of niet, want anders gaan er alleen maar meer geruchten rond. ‘Ferrari wilde hiermee van alle ruis af’, concludeert Sainz.

Na wekenlange speculatie over de toekomst van Frédéric Vasseur bij Ferrari, bevestigde de Scuderia op donderdag dat de Fransman een meerjarige contractverlenging heeft ondertekend. Vasseur blijft voorlopig dus voor de Italianen werken, tot grote vreugde van Charles Leclerc. Carlos Sainz, die vorig jaar nog in het Ferrari-rood rondreed, snapt wel dat zijn voormalig werkgever het nieuws nog voor de zomerstop bekendmaakt.

Ruis

“Ik wist niet eens dat hij een verlenging nodig had”, vertelt Sainz eerlijk in Hongarije. “Vanuit het perspectief van mensen buiten de renstal ziet het ernaar uit dat Ferrari hiermee alle ruis wilde wegnemen. Dat is altijd het geval bij Ferrari. Er gaan zoveel geruchten rond, dat je wel moet aankondigen dat je een contract verlengd of dat iemand blijft. Maar ik ben blij voor Fred, want ik weet zeker dat hij geweldig werk blijft doen.”

Sainz werkte twee jaar lang samen met de Fransman, totdat Ferrari begin 2025 de Spanjaard verving door Lewis Hamilton. Toch kijkt de tegenwoordige Williams-coureur goed terug op zijn tijd bij de Scuderia onder Vasseur. “Ik heb een geweldige relatie met Fred”, zei Sainz al eerder. “Natuurlijk hadden we even een mindere tijd, toen hij mij niet meer wilde en Lewis contracteerde. Maar daar hebben we nu alle twee vrede mee. We kunnen het nu goed met elkaar vinden, en het is een goede teambaas.”

