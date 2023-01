Carlos Sainz sr. is in de Dakar-rally aan een straf ontsnapt nadat zoon Sainz jr. hielp om de deur van zijn Audi RS Q e-tron dicht te doen. De stewards besloten geen straf uit te delen omdat dit niet op initiatief van het team of de coureurs is gebeurd.

Op beelden op sociale media was te zien hoe Formule 1-coureur Carlos Sainz jr., aanwezig in Saoedi-Arabië om zijn vader te steunen, met de coureurs van de gestrande Audi praat en helpt met het sluiten van de deur van de auto van zijn vader. Dat gebeurde nadat Sainz sr. een stop moest maken om de rem linksachter te repareren.

De FIA besloot het ‘incident’ te onderzoeken, aangezien dit inmenging van buitenaf was. Uiteindelijk besloten de stewards om niet in te grijpen en ontsnapte Sainz sr. aan een straf. “Het verschijnen van een zoon, het in de buurt zijn van de auto van een concurrent en het helpen sluiten van de deur is geen initiatief van het team of de coureur”, leggen de stewards uit. “Aangezien dit niet gebeurde op initiatief van een concurrent of een coureur, kan het niet worden erkend als een overtreding van het reglement.”

Wel benadrukken de stewards dat het gedrag van alle leden van de autosportgemeenschap ‘geen twijfels mag oproepen’. “Van bijzonder belang is het feit dat zeer bekende mensen in de autosport een voorbeeld zijn voor alle anderen”, besluiten de stewards.

Sainz jr. ligt momenteel vierde in de tussenstand. De tweevoudig rallykampioen schreef de eerste etappe van deze Dakar op zijn naam, maar verloor kostbare tijd door beschadigingen aan de Audi RS Q e-tron. Regerend wereldkampioen Nasser Al-Attiyah voert het klassement aan namens Toyota.