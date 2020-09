Sainz strijdlustig: ‘Verstappen zal moeten vechten voor podium’

Carlos Sainz zegt dat Max Verstappen zal moeten vechten om op het podium te komen. De McLaren-coureur, die vanaf de derde plek zal starten, wil in eerste instantie wel nog de Mercedessen aanvallen, al geeft hij toe dat de rest van de race mogelijk alleen nog maar om verdedigen zal draaien.

Sainz verraste gisteren door de derde tijd te noteren in de kwalificatie. Hij was daarmee Sergio Pérez en Max Verstappen te snel af, al gaf hij wel al toe dat het lastig zal worden om in de race die derde plek te behouden omdat de racepace op vrijdag niet zo goed was. Toch blijft de Spanjaard strijdlustig en zegt hij het niet makkelijk te gaan maken voor Verstappen.

Lees ook: Sainz verrast met P3: ‘Moest er echt voor gaan’

“Het is ons doel om Max, als hij sneller is, achter ons te houden bij de start”, zegt Sainz tegen Motorsport.com. “Hij zal ervoor moeten vechten, hij moet ons op racepace of strategie zien te pakken. Over het algemeen hebben we goede starts. Ik denk dan altijd aan de aanval. Het maakt niet uit wie er voor mij staat, ik zal altijd in de aanval gaan want die aanpak heeft altijd gewerkt en ik zal dat ook niet veranderen. Maar ik ben het ermee eens dat de rest van de race mogelijk om het verdedigen zal draaien en we moeten scherp blijven”, aldus de Spanjaard.