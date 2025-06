Carlos Sainz zegt zijn eigen ‘zijn eigen conclusies’ te trekken, nadat Mercedes en Red Bull de coureur vorig jaar oversloegen. De Spanjaard was in gesprek met beide topteams voor een stoeltje, vanwege Ferrari’s keuze om de Spanjaard te vervangen door Lewis Hamilton. Uiteindelijk kwam een samenwerking met zowel Mercedes als Red Bull niet tot stand. ‘Ik denk dat de mensen in de Formule 1 heel goed weten waarom bepaalde keuzes worden gemaakt’, aldus Sainz.

Na vier seizoenen in het rood zat het Ferrari-avontuur er eind 2024 op voor Carlos Sainz. De Spanjaard werd vervangen door Lewis Hamilton, en moest op zoek naar nieuw werk. Uiteindelijk kwam de Madrileen bij Williams terecht, maar niet zonder eerst met bijna elk ander team op de grid te praten. Audi, Red Bull en Mercedes waren onder meer in gesprek met de viervoudig Grand Prix-winnaar.

Sainz onthult nu zelf waarom hij uiteindelijk zo lang over zijn uiteindelijke keuze voor Williams deed. “Ik heb tot de zomer de tijd genomen om te kijken of er een kans was bij een topteam en om te beoordelen wat het beste alternatief zou zijn”, vertelt Sainz openhartig aan Motorsport.com. “Ik wilde geen verkeerde keuze maken. Ik heb alles heel zorgvuldig geëvalueerd.”

Waarom kwam een samenwerking tussen Sainz en een topteam, zoals Mercedes of Red Bull, uiteindelijk niet tot stand? “Ik ben tot mijn eigen conclusies gekomen”, antwoordt de Madrileen cryptisch. “Maar ik hou ze voor mezelf. Ik denk dat de mensen in de Formule 1 heel goed weten waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Ik hoef het niet uit te leggen voor een microfoon.”

Williams

Hoewel de gesprekken met Mercedes en Red Bull tot niets leidde, ging Sainz niet bij de pakken neerzitten. “Ik zei tegen mezelf: als ik niet bij een topteam kan komen, dan help ik er een op te bouwen. Bij Williams zag ik het potentieel om een groot verhaal te beginnen”, vervolgt de Spanjaard. “Ik heb lang met James (Vowles, red.) gesproken over het project dat hij in gedachten had en ik besloot in te zetten op Williams. Het leek me de beste kans om een topteam op te bouwen. Zes maanden later kan ik zeggen dat ik nog meer overtuigd ben dan toen ik tekende. We werken allemaal hard om dit doel te bereiken.”

