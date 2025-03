Carlos Sainz heeft zijn eerste kwalificatiesessie met Williams achter de rug, en het was gelijk een succes voor de Spanjaard. Het achterhoedeteam vocht de afgelopen jaren meestal om de laatste posities op de grid, maar de komst van de Madrileen lijkt nu al zijn vruchten af te werpen. Zowel Sainz als teamgenoot Alex Albon haalde namelijk in Melbourne Q3. De Spanjaard hoopt op zondag van de vermoedelijke regen te profiteren om zijn startpositie te verbeteren.

“Het was een hele goede dag voor het team”, begint Carlos Sainz meteen tegenover F1TV. “We hadden twee auto’s in Q3 en Alex (Albon, red.) kwalificeerde zelfs als vijfde. Ik pakte zelf de tiende plek. Maar dat was wel echt het maximaal haalbare, waar we ook op hadden gehoopt.”

Ondanks dat Sainz blij is met het resultaat voor Williams, was de Madrileen graag op een nog betere positie aan de race in Melbourne begonnen. Hij legt uit: “Ik had graag wat competitiever geweest in Q3, maar ik wist niet waar ik nog meer snelheid uit de auto moest halen. Ik reed tijdens de hele kwalificatie al niet oncomfortabel rond. Ik kon daardoor niet de snelle ronde rijden op de manier zoals ik hoopte. Maar hoe meer kwalificaties ik rijd en hoe meer ik leer over de auto, hoe meer snelheid ik eruit kan halen.”

Eerste rondjes in de regen

Het weer in Melbourne is onvoorspelbaar, en er wordt regen verwacht tijdens de openingsrace op het Albert Park Circuit. Hoopt Sainz onder deze afwijkende omstandigheden zich naar voren te kunnen vechten? “Dat is zeker het doel, om onze startpositie te verbeteren”, vertelt Sainz. “Het zat erg dicht op elkaar tijdens de kwalificatie en morgen in de regen is het weer een ander verhaal. Het worden mijn eerste rondjes in de regen in deze auto, dus geen idee wat er gaat gebeuren.”

