Carlos Sainz vertrok vandaag vanaf pole position, maar moest vechten als een leeuw om op het podium te eindigen. De Spanjaard bleef na de start aan de leiding en hield tijdens de Grand Prix van Italië Max Verstappen 15 ronden achter zich. Daarna kreeg hij een reeks aanvallen van Sergio Pérez te voorduren en als klap op de vuurpijl een rondenlang gevecht met teamgenoot Charles Leclerc.

“Het was heel zwaar. Zwaarder dan dit wordt het niet”, blikte Sainz na afloop van de race terug. “Ik was de hele race aan het pushen om de Red Bulls achter mij te houden. Hierdoor sleten mijn achterbanden sneller en aan het einde van de rit betaalde ik hier de tol voor. Ik probeerde iedereen achter mij te houden, met P3 als resultaat. Het was een lastige race.”

Ondanks dat Verstappen fier aan kop reed, zaten de fans in de slotronden toch op het puntje van de stoel. Leclerc wilde niets liever dan zijn teamgenoot passeren, maar Sainz hield knap stand. “We reden op het scherpst van de snede, maar het is altijd een plezier om tegen Charles te racen. Vandaag was hetzelfde. Hij is een geweldige coureur, net als Max en Checo. We hadden lol vandaag op de baan en ik hoop dat de fans er ook van hebben genoten.”

Dat de beide Ferrari’s weer konden vechten om een podiumplek, ziet Sainz dan ook als een opsteker voor het team. “We moeten blijven werken aan onze snelheid en de banden nog beter leren begrijpen. Maar in vergelijking met Zandvoort hebben we een grote stap voorwaarts gezet. Dit weekend waren we best of the rest, en dat is gezien de omstandigheden een goed resultaat voor het team.”

