Max Verstappen heeft de Grand Prix van Italië gewonnen en een nieuw record gevestigd. Op het circuit van Monza heeft Verstappen zijn tiende overwinning op rij geboekt. Sergio Pérez en Carlos Sainz maken het podium af.

Op voorhand waren de verwachtingen al hoog gespannen voor Ferrari. De Scuderia maakt een moeizaam seizoen mee, maar voor het thuispubliek wist Carlos Sainz pole position te veroveren en startte Charles Leclerc vanaf de derde plek. Als het gejuich van het publiek de auto meer snelheid had gegeven, dan was Ferrari op Monza absoluut dominant geweest. Helaas voor de Italianen mocht het niet zo zijn.

Nog voor de race goed en wel was begonnen, viel de eerste coureur al uit. De motor in de AlphaTauri van Yuki Tsunoda gaf er tijdens de formatieronde de brui aan. De stilstaande auto vertraagde de start van de race met twintig minuten. Toen de race dan eindelijk begon had Sainz een sterke start en wist hij Verstappen vijftien rondes lang op de tweede plek te houden. Het was een fenomenale prestatie, maar uiteindelijk haalde de regerend kampioen zijn concurrent toch in, waarna Verstappen de leiding niet meer uit handen gaf.

George Russell en Sergio Pérez waren al die tijd verwikkeld in een duel om plek vier, waar Pérez door een goede timing met zijn pitstop uiteindelijk als winnaar uit wist te komen. Langzaam maar zeker baande de Mexicaan zich een weg naar voren, langs Lewis Hamilton (die op een volledig andere strategie zat), Leclerc, en in de laatste fase ook Sainz. Het was een fenomenaal gevecht tussen Sainz en Pérez, waarbij de gemoederen regelmatig hoog opliepen. Direct daarna besloten de Ferrari-coureurs elkaar wat meer uit te dagen om nog voor een spannende eindfase te zorgen. Het ging meerdere keren op een haar na mis, zelfs nadat het team Leclerc smeekte om zich in te houden, maar uiteindelijk ging de podiumplek naar Sainz.

De rest van de top tien

Iets verderop werd er druk gestreden om de rest van de punten. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zaten elkaar een paar keer dwars. Dat was goed nieuws voor Alexander Albon, die daarmee iets meer respijt kreeg op plek zes. Hamilton opende ook de aanval op Piastri, met een botsing als gevolg. Piastri mocht een nieuwe voorvleugel halen en zakte terug naar buiten de top tien. Hamilton kon Norris nog wel verschalken, maar een meesterlijk staaltje verdedigen van Albon kon de Mercedes-coureur niet tegenhouden. De Brit kreeg nog wel een tijdstraf voor de botsing met Piastri, maar Hamilton wist een groot genoeg gat te slaan om de klap op te kunnen vangen. De top tien wordt afgemaakt door Fernando Alonso en Valtteri Bottas, die beiden een vrijwel onzichtbare race reden.

Het wegvallen van Piastri leek even goed nieuws te zijn voor Logan Sargeant. Williams doet het traditioneel gezien erg goed op Monza en dus leken er kansen voor de Amerikaan om zijn eerste punten van het seizoen te kunnen behalen. Een paar seconden lang reed Sargeant in de punten, maar Bottas haalde hem toch nog in voor het einde. Een tijdstraf voor Sargeant wreef nog wat extra zout in de wond.

Liam Lawson sloot de race op plek dertien af. Daarmee evenaart hij het beste resultaat van Daniel Ricciardo. Nyck de Vries heeft het nog net iets beter gedaan dan zijn beide opvolgers: de Nederlander heeft een beste resultaat van plek twaalf neergezet in zijn korte tijd in de Formule 1.

Het onbreekbare record

Met zijn overwinning heeft Verstappen een tien jaar oud record gebroken: dat van meeste overwinningen op rij. Sebastian Vettel won in 2013 in zijn meest dominante jaar negen keer achter elkaar. Het plaatste Vettel in het rijtje met F1-legendes al Michael Schumacher, Alain Prost en Ayrton Senna. Jarenlang dacht men dat het een onbreekbaar record was. Maar in Zandvoort evenaarde Verstappen dat aantal al, en nu op Monza heeft Verstappen definitief het record verbroken. De vraag is nu: met hoeveel gaat dat aantal dit seizoen nog oplopen?

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd