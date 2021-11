Ferrari kende met de vijfde en zesde plaats in Brazilië een goede dag, maar Carlos Sainz was zelf niet tevreden met zijn resultaat. De Spanjaard had met name moeite bij de start, wat hem twee posities kostte: “Daar moeten we naar kijken.”

Dankzij het goede resultaat in Brazilië vergrootte Ferrari zijn voorsprong op McLaren. Zij staan nu 31,5 punten voor met nog drie races te gaan, waardoor McLaren voor een enorme, maar niet onmogelijke, uitdaging staat. Het was dus een goed weekend voor Ferrari, al vindt Sainz dat hij beter had moeten doen.

“Ik kan niet blij zijn met het resultaat”, zei Sainz na afloop van de race in Brazilië. “Als ik gewoon goed weg was gekomen van mijn startplaats, dan had ik waarschijnlijk vijfde geworden. We moeten blijven zoeken naar de oorzaak daarvan, aangezien we daar niet constant zijn.”

Lees ook: Opnieuw slechts één punt voor McLaren: ‘We blijven hard werken’

Dat hij al enkele meters na de start contact had met Lando Norris, hielp hem niet. “Dat kostte me posities aan Checo (Pérez, red.) en Charles (Leclerc, red.). Vanaf dat moment hadden we een sterke pace, maar dat was het ook wel.” Hoewel hij met zijn zesde plaats zijn team goed geholpen heeft, was Sainz niet blij met zijn eigen race. “Ik moet me blijven verbeteren en ik weet in ieder geval dat ik de snelheid heb die ik nodig heb om een ​​goed resultaat te behalen. Het was een goede dag voor Ferrari, maar niet voor mij. Ik ben tevreden met de snelheid en prestatie van het team, maar niet met mijn resultaat”, aldus de Spanjaard.