Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur steekt de loftrompet voor Carlos Sainz. De Spanjaard bleef volledig gefocust op zijn huidige seizoen bij Ferrari, ondanks zijn contractonderhandelingen met Williams. Volgens de Fransman getuigt dit van de professionaliteit van Sainz, en was dit ook gelijk de reden waarom de overstap van Lewis Hamilton zo vroeg in het jaar bekend werd.

Gelijk aan het begin van het huidige seizoen werd bekend dat Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari overstapt. Hiermee werd ook meteen duidelijk dat Carlos Sainz de Italiaanse renstal verlaat. Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was het seizoen van de Spanjaard een belangrijke reden voor de timing van het nieuws.

LEES OOK: Ferrari verandert met auto 2025 van koers om Lewis Hamilton te gerieven

Vasseur hoopte door Sainz al vroeg op de hoogte te brengen, dat de coureur zich kon focussen op het aankomende seizoen. Volgens de Fransman is dat ook gelukt. “Als je kijkt naar het eerste deel van het seizoen, rekening houdend met het feit dat hij ook Jeddah miste, deed hij het erg goed”, vertelde Vasseur aan internationale media.

“Hij is erg professioneel, erg consistent. Het was een deel van mijn motivatie aan het begin van het jaar om de aankondiging vrij vroeg te doen om hem gefocust te hebben”, legt de Ferrari-teambaas verder uit. “Ik wist dat hij op een gegeven moment ergens zou moeten tekenen en dat dit een afleiding zou kunnen zijn, maar het was veel beter om erop te anticiperen.”

Mega professioneel

Sainz tekende uiteindelijk een contract bij Williams. Volgens Vasseur werkten de onderhandelingen met de Britse renstal niet afleidend voor de Spanjaard. “Eerlijk gezegd is de benadering van Carlos mega professioneel, en hij was mega professioneel vanaf dag één dit seizoen, net als vorig jaar. Ik kan de twee (jaren, red.) vergelijken betreffende zijn gedrag.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!