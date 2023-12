Carlos Sainz stelt dat Ferrari in 2024 in de strijd om de wereldtitel een serieuze uitdager kan worden van Red Bull. De Spaanse coureur baseert dat op afgelopen seizoen, ondanks dat Red Bull daarin juist oppermachtig was.

Maar liefst 21 van de 22 Grands Prix werden een prooi voor zijn voormalige werkgever. Het was Sainz zelf die er in Singapore voor zorgde dat Ferrari het enige andere team met een overwinning werd dit seizoen. “Dat biedt hoop voor 2024, maar er is meer”, klinkt het vooruitblikkend.

Als voorbeeld haalt Sainz de prestaties in de kwalificaties aan. “Er waren circuits waarop we pole pakten, er was soms een verschil van drie tienden ten opzichte van Red Bull.” Zeven keer (Sainz tweemaal, teamgenoot Charles Leclerc vijfmaal) startte een Ferrari de race vanaf P1. Oftewel: in een derde van alle races.

Dat vervolgens Red Bull op zondag heer en meester was qua racepace, betekent dat er volgens Sainz werk aan de winkel is. “De snelheid in de kwalificatie is er, maar het is nu zaak dat we de auto allround gaan maken. Dat zal ons helpen.”

Helpen, aldus de Spanjaard, om het gat naar Red Bull te dichten. “Dan kunnen we wereldkampioen worden, dat is een realistisch doel. Of het ook gaat lukken om dat doel te bereiken, zal de tijd leren. Maar we moeten als Ferrari op z’n minst zelf denken dat het mogelijk is. Daar begint het mee. Kijk naar wat McLaren heeft gedaan (flink wat achterstand ingehaald, red.). Dat kan Ferrari ook.”

Samenvatting GP Singapore (Viaplay)

