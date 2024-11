Heel even leek het erop dat Carlos Sainz de polepositie in handen zou krijgen op het koude stratencircuit van Las Vegas. George Russell dook op het laatste moment alsnog onder de tijd van de Spanjaard, en maakte daarmee een einde aan die droom voor Sainz. Toch ziet de Ferrari-coureur na de kwalificatiesessie nog steeds een kans om tijdens de race voor de overwinning te gaan. De Spanjaard zegt dat ook zijn team een zege nodig heeft, om zo van McLaren te kunnen winnen in het constructeurskampioenschap.

Carlos Sainz moest toezien hoe George Russell op het laatste moment in de kwalificatie van Las Vegas de polepositie van hem afpakte. De Spanjaard is toch tevreden met plek twee, vooral omdat het koude stratencircuit voor nog een behoorlijke uitdaging zorgde betreft het bandenmanagement.

“Het was een moeilijke kwalificatie”, verzucht de Ferrari-coureur meteen na de sessie. “Ik zat dichter op polepositie dan ik had verwacht. Daar ben ik erg blij mee. We starten in een goede positie (voor de race, red.). P2 had ik vorig jaar ook, maar toen moest ik verder naar achteren starten vanwege de beroemde putdeksel. Nu kan ik echt van P2 vertrekken.” Sainz kreeg vorig jaar met een gridstraf te maken, nadat zijn Ferrari-bolide door een losliggende putdeksel in VT1 flink was beschadigd.

“We moeten het vertrouwen hebben dat we morgen voorin kunnen vechten, nog meer dan vandaag”, vervolgt Sainz zijn analyse. “We hebben een kans om voor de zege te gaan, en dat is natuurlijk het doel. Mercedes vloog vandaag echt in sector één, en wij kwamen terug naarmate de ronde voortduurde. Morgen is het weer een schone lei, en we zullen zien hoe de auto voelt.”

Overwinningen nodig

Ferrari staat momenteel 36 punten achter op leider in het constructeurskampioenschap McLaren. Sainz wordt daarom ook de vraag gesteld of hij tijdens de race voor een eigen overwinning gaat, of voor zoveel mogelijk punten voor Ferrari. “Ik denk echt dat we overwinningen nodig hebben om McLaren te verslaan, we kunnen het ons niet veroorloven om alleen maar voor ze te eindigen. Het is een groot gat in het kampioenschap. Hierna gaan we ook naar Qatar en dat is geen goede baan voor ons. We moeten winnen. Dus mijn aanpak hoef ik niet echt te veranderen.”

