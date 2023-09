Heb je de actie gemist op de eerste dag van de Grand Prix van Singapore? Of wil je de hoogtepunten nog eens in alle rust terugkijken? Dat kan! We hebben de samenvattingen van de eerste twee vrije trainingen voor jou klaargezet. Bekijk hieronder hoe Max Verstappen het deed. Hij kende samen met Red Bull een moeizame vrijdag.

De video’s van Viaplay: