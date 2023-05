Niet alleen de Formule 1, maar ook andere raceklassen werden getroffen door de wateroverlast rond de voor dit weekend afgelaste Grand Prix Emilia-Romagna op het circuit van Imola. “Onze paddock stond tot kniehoogte onder water”, aldus teambaas Sander Dorsman van Formule 2-renstal MP Motorsport.

Het is woensdagochtend, iets voor de klok van twaalf uur. In een hotel in Bologna klinkt een zucht. “Of het überhaupt door kan gaan allemaal dit weekend? Dat lijkt me een uitdaging, ik kan me goed voorstellen dat de autoriteiten en hulpdiensten andere prioriteiten hebben dan bijvoorbeeld het watervrij maken van de paddock op het circuit van Imola.”

Problemen

De woorden van Dorsman blijken enkele uren later profetisch. Want onder meer die andere prioriteiten van lokale overheden en hulpdiensten spelen een rol in het besluit om de Grand Prix van Emilia-Romagna te schrappen. Alle betrokkenen, van binnen en buiten de sport, zijn het erover eens dat het niet veilig en niet gewenst is om het raceweekend te laten doorgaan in een gebied met zoveel wateroverlast en alle problemen die daar mee gepaard gaan.

Bij MP Motorsport – Dorsman en zijn collega’s hebben naar eigen zeggen begrip voor het besluit – merkten ze het dinsdag al. “Al in het vliegtuig op weg naar Italië hoorden we dat er problemen waren, de paddock stond tot kniehoogte onder water. We konden dus niet gaan opbouwen, trucks moesten ook in allerlei droge straatjes geparkeerd worden. Ondertussen was het voor ons afwachten in ons hotel in Bologna.”

‘Normaliter dag of twee nodig’

Dorsman zag woensdagochtend, toen afgelasting dus nog niet definitief was, al in dat racen wel eens lastig kon worden. “Normaal gesproken heb je een dag of twee nodig voor het opbouwen van allerlei zaken in de paddock, maar ook alle checks die gedaan moeten worden kosten tijd. Er gebeurt heel veel in aanloop naar het raceweekend. Als ze het voor elkaar krijgen om de paddock watervrij te krijgen, heb je nog maar een dag.”

Of dat allemaal zou kunnen lukken? Het antwoord kwam enkele uren na het gesprek. De twijfel was voordien echter al hoorbaar in Dorsmans stem. Bovendien, zo stelde hij, hoe belangrijk is het? “Als je hoort hoeveel leed en problemen hier in de regio al zijn ontstaan door de wateroverlast, hoeveel schade en zelfs dat er mensen zijn overleden; dan kun je je ook afvragen hoe belangrijk het doorgaan van een Grand Prix eigenlijk nog is.”

Anders gezegd: misschien waren er meer prangende zaken dan racen in de regio in Noord-Italië. En dat bleek een paar uur later: geen Grand Prix van Emilia-Romagna. Een probleem? Nee, zei Dorsman al voordat het besluit definitief werd. “De mensen hier, die hebben pas écht problemen. We leven mee.”

Regenval teisterde het circuit van Imola vorig jaar ook al (Getty Images)

