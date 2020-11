Saoedi-Arabië ontvangt W Series met open armen: ‘We willen heel graag een W Series-race organiseren’

Volgend jaar wordt de eerste Formule 1-race in Saoedi-Arabië verreden. De Formule 2 is dan ook present op het stratencircuit in Jeddah en de Saudi Automobile Motorcycle Federation (SAMF, red.) hoopt dat de W series dan ook in actie komt.

De W Series zal in 2021 acht keer met de Formule 1 meereizen als supportklasse. De kalender van de vrouwenklasse is nog niet bekend gemaakt, maar de SAMF hoopt dat de klasse ook present is in Saoedi-Arabië.

“Ik zou dat heel graag willen. Hopelijk zijn we één van de landen die een W series-race mogen organiseren. De laatste twee jaar zijn we druk bezig geweest met het promoten van vrouwen in auto- en motorsport. Daarom zouden we heel graag een race willen organiseren”, vertelt prins Khalid Bin Sultan Al Faisal, de president van de SAMF aan ESPN.

Toen bekend werd gemaakt dat de Formule 1 volgend seizoen afreist naar Saoedi-Arabië, was er vooral kritiek. Het land staat er niet al te best op als het gaat om de mensenrechten. De president van de SAMF snapt de kritiek. “Je kent het land niet goed en je hebt een bepaald beeld van een land. Ik had dat zelf ook in mijn jeugd. Ik was bang om naar de Verenigde Staten te gaan en helemaal naar New York. Ik was bang dat ik doodgeschoten zou worden. Dus ik snap dat mensen dat zeggen. Maar nu openen we ons land en hopelijk zien de mensen dan hoe we echt zijn”, aldus de prins.

