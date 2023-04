Williams-coureur Logan Sargeant heeft zich verontschuldigd voor het uit de wedstrijd rijden van Nyck de Vries, afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Australië.

De twee kwamen tegen het einde van de race bij de tweede herstart met elkaar in aanraking in bocht 1. De AlphaTauri van De Vries schoof door de touche van het asfalt de grindbak in en kam daar niet meer uit weg. Ook Sargeant moest zijn race door het incident voortijdig staken. Het incident werd door de wedstrijdleiding toegeschreven aan het feit dat de Amerikaan zo vlak na de herstart zijn banden en remmen nog niet optimaal op temperatuur had en dus werden er geen straffen voor uitgedeeld.

Voor Nyck de Vries eindigde de Australisch GP in de grindbak (Peter van Egmond)

“Die laatste herstart was vreemd”, aldus Sargeant voor de camera van F1TV. “Ik had het gevoel dat ik net zo remde als bij de vorige twee starts, maar het leek alsof de remmen en banden niet op temperatuur waren. Sorry Nyck, ik wilde de dag niet zo eindigen. Het was al een zware dag en het was teleurstellend om zo te eindigen.” De Vries reageerde sportief op de woorden van Sargeant. “Iedereen kan een inschattingsfout maken. Het is een race-incident, we gaan verder en hopen de volgende keer op een betere race.”

Nyck de Vries gefrustreerd: ‘Vandaag was niet onze dag’