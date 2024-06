Logan Sargeant maakt volgend jaar de overstap van de Formule 1 naar IndyCar, zo beweren doorgaans goed ingelichte bronnen. De Amerikaan die bij zijn huidige werkgever Williams al een tijdje ter discussie staat, zou een overeenkomst hebben getekend met Prema Racing. De Italiaanse renstal debuteert in 2025 in de IndyCar Series.

Zijn tijd bij Williams, waar Logan Sargeant aan zijn tweede Formule 1-seizoen bezig is, lijkt er op te zitten. De Britse renstal verlengde onlangs het contract met Alexander Albon, teambaas James Vowles lonkt daarnaast al tijden openlijk naar Carlos Sainz die na dit jaar bij Ferrari moet vertrekken. Het is een publiek geheim dat de wegen van de Amerikaanse coureur en Williams zich uiterlijk eind december ook zullen scheiden.

Voor Sargeant heeft zich in zijn thuisland nu een deur geopend zijn loopbaan op niveau te kunnen vervolgen. De entree van Prema Racing zou hem met het sponsorbudget dat hij meebrengt kans bieden op een stoeltje in de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. De match lijkt een logische: de Italiaanse renstal en Sargeant zijn immers geen onbekenden voor elkaar. In 2020 reed de Amerikaan namens Prema een jaartje Formule 3, waarin hij het kampioenschap als derde eindigde.